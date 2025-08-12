https://ria.ru/20250812/kursk-2034738611.html

В Курске почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"

В Курске почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"

КУРСК, 12 авг - РИА Новости. Поминальное богослужение, возложение цветов и венков провели в Курске в 25-ю годовщину гибели экипажа подводной лодки "Курск" на мемориале "Памяти павших", где захоронена часть экипажа, передает корреспондент РИА Новости. Двенадцатого августа в 25-ю годовщину гибели экипажа подводной лодки "Курск" в память о моряках-подводниках на мемориале "Памяти павших", где захоронена часть экипажа, провели поминальную литию, а также церемонию возложения цветов и венков у памятника экипажу "Курска". "Трагедия Курска – это трагедия для всей страны, но для Курска, для Курской области - это трагедия вдвойне. Подлодка была названа в честь нашего города, в честь Курской битвы. Среди погибших семеро курян и почти все они лежат здесь, на нашем центральном мемориале - мемориале "Памяти павших"... Мы помним героев, на территории Курской области их имена увековечены", - сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн журналистам в ходе памятной церемонии. Двенадцатого августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 " Курск " – одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ России. "Курск" относился к проекту 949А, главным предназначением которого является борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего – с авианосцами. Заложенный в марте 1990 года, он был спущен на воду в мае 1994 года и вошел в строй 30 декабря 1994 года. Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек (111 членов экипажа, пять представителей штаба 7-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ и два сотрудника предприятия "Дагдизель"), стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.

