Рейтинг@Mail.ru
Трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ России, заявил адмирал Попов - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/kursk-2034692744.html
Трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ России, заявил адмирал Попов
Трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ России, заявил адмирал Попов - РИА Новости, 12.08.2025
Трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ России, заявил адмирал Попов
Трагедия атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" сплотила российское общество, именно эта сплоченность людей сегодня приносит победу при проведении специальной... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:08:00+03:00
2025-08-12T00:08:00+03:00
баренцево море
вячеслав попов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760110717_0:178:1190:847_1920x0_80_0_0_8e654340df082f99460e024daf4252f7.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Трагедия атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" сплотила российское общество, именно эта сплоченность людей сегодня приносит победу при проведении специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости командующий Северным флотом в 1999—2001 годах адмирал Вячеслав Попов. Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли. "Прошло 25 лет. 2000 год завершил период лихих 90-х годов. Произошедшая тогда трагедия сплотила наше общество, наш народ, нормальных людей. И эта сплоченность помогает сегодня нашему народу побеждать в СВО несмотря на помощь киевскому режиму всего коллективного Запада", - сказал Попов. Он отметил, что у него до сих пор дома хранится мешок писем поддержки от простых россиян. "Несмотря на потоки лжи, которые сопровождали эту трагедию, простые люди писали самые доброе письма, выражали поддержку, готовы были поделиться последним, чтобы помочь семьям погибших моряков", - сказал адмирал. По его мнению, именно тогда, на рубеже веков, зародилась народная сплоченность, которая существует и поныне. "Это особенность русской души. Трагедия "Курска" начала сплачивать народ до того уровня, которые есть сейчас", - сказал Попов.
https://ria.ru/20250127/podlodka-1995660774.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007747681.html
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760110717_0:90:1190:983_1920x0_80_0_0_bec3cc4faea52bb9edd0b7df87a1afe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баренцево море, вячеслав попов
Баренцево море, Вячеслав Попов
Трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ России, заявил адмирал Попов

Адмирал Попов: трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ РФ, это помогает в ходе СВО

© AP PhotoАтомная подводная лодка "Курск"
Атомная подводная лодка Курск - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo
Атомная подводная лодка "Курск" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Трагедия атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" сплотила российское общество, именно эта сплоченность людей сегодня приносит победу при проведении специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости командующий Северным флотом в 1999—2001 годах адмирал Вячеслав Попов.
Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.
Атомная подводная лодка Архангельск в пункте постоянного базирования на Северном флоте - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл на Северный флот
27 января, 10:57
"Прошло 25 лет. 2000 год завершил период лихих 90-х годов. Произошедшая тогда трагедия сплотила наше общество, наш народ, нормальных людей. И эта сплоченность помогает сегодня нашему народу побеждать в СВО несмотря на помощь киевскому режиму всего коллективного Запада", - сказал Попов.
Он отметил, что у него до сих пор дома хранится мешок писем поддержки от простых россиян.
"Несмотря на потоки лжи, которые сопровождали эту трагедию, простые люди писали самые доброе письма, выражали поддержку, готовы были поделиться последним, чтобы помочь семьям погибших моряков", - сказал адмирал.
По его мнению, именно тогда, на рубеже веков, зародилась народная сплоченность, которая существует и поныне.
"Это особенность русской души. Трагедия "Курска" начала сплачивать народ до того уровня, которые есть сейчас", - сказал Попов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин назвал Северный флот России самым мощным
27 марта, 17:42
 
Баренцево мореВячеслав Попов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала