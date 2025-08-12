https://ria.ru/20250812/kursk-2034692744.html

Трагедия АПЛ "Курск" сплотила народ России, заявил адмирал Попов

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Трагедия атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" сплотила российское общество, именно эта сплоченность людей сегодня приносит победу при проведении специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости командующий Северным флотом в 1999—2001 годах адмирал Вячеслав Попов. Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли. "Прошло 25 лет. 2000 год завершил период лихих 90-х годов. Произошедшая тогда трагедия сплотила наше общество, наш народ, нормальных людей. И эта сплоченность помогает сегодня нашему народу побеждать в СВО несмотря на помощь киевскому режиму всего коллективного Запада", - сказал Попов. Он отметил, что у него до сих пор дома хранится мешок писем поддержки от простых россиян. "Несмотря на потоки лжи, которые сопровождали эту трагедию, простые люди писали самые доброе письма, выражали поддержку, готовы были поделиться последним, чтобы помочь семьям погибших моряков", - сказал адмирал. По его мнению, именно тогда, на рубеже веков, зародилась народная сплоченность, которая существует и поныне. "Это особенность русской души. Трагедия "Курска" начала сплачивать народ до того уровня, которые есть сейчас", - сказал Попов.

