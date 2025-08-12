https://ria.ru/20250812/krym-2034880434.html

Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"

Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский" - РИА Новости, 12.08.2025

Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"

12.08.2025

симферополь

республика крым

олег бондаренко

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. В Симферополе украинские переселенцы патриотический флешмоб "Я русский", сообщила РИА Новости представитель международного общественного движения "Другая Украина" Яна Бурлаченко."В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни "Я русский", — рассказала она.Как подчеркнул глава Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко, мероприятие направлено на то, чтобы показать общие культурные ценности, объединяющие российский, украинский и белорусский народы.Флешмоб приурочили к Международному дню молодежи.

симферополь

республика крым

2025

симферополь, республика крым, олег бондаренко