В Крыму и Севастополе ограничат мобильный интернет

В Крыму и Севастополе ограничат мобильный интернет

2025-08-12T16:24:00+03:00

2025-08-12T18:58:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Длительные ограничения мобильного интернета могут затронуть города Крыма и Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна". "Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов "Волны" и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно", — рассказали там. На это время компания предоставит абонентам бесплатные СМС и дополнительные минуты для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. "Домашний интернет будет работать в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе. В Министерстве внутренней политики, информации и связи республики отметили, что отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму для обеспечения безопасности. "В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать", — добавили в ведомстве. Местным жителям и гостям полуострова посоветовали:

