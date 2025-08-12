В Крыму и Севастополе ограничат мобильный интернет

Рейтинг@Mail.ru
16:24 12.08.2025 (обновлено: 18:58 12.08.2025)
республика крым
севастополь
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Длительные ограничения мобильного интернета могут затронуть города Крыма и Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна". "Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов "Волны" и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно", — рассказали там. На это время компания предоставит абонентам бесплатные СМС и дополнительные минуты для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. "Домашний интернет будет работать в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе. В Министерстве внутренней политики, информации и связи республики отметили, что отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму для обеспечения безопасности. "В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать", — добавили в ведомстве. Местным жителям и гостям полуострова посоветовали:
республика крым, севастополь, краснодарский край
Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край
Мобильный телефон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Длительные ограничения мобильного интернета могут затронуть города Крыма и Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна".
"Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов "Волны" и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно", — рассказали там.
На это время компания предоставит абонентам бесплатные СМС и дополнительные минуты для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края.
"Домашний интернет будет работать в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе.
В Министерстве внутренней политики, информации и связи республики отметили, что отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму для обеспечения безопасности.
"В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать", — добавили в ведомстве.
Местным жителям и гостям полуострова посоветовали:
  • использовать городские, офисные и домашние линии и Wi-Fi;
  • сохранить важные номера телефонов вне мессенджеров, включая контакты необходимых служб;
  • брать с собой наличные;
  • скачать офлайн-карты.
Республика КрымСевастопольКраснодарский край
 
 
