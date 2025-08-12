https://ria.ru/20250812/krym-2034837520.html
В Крыму и Севастополе ограничат мобильный интернет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Длительные ограничения мобильного интернета могут затронуть города Крыма и Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна". "Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов "Волны" и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно", — рассказали там. На это время компания предоставит абонентам бесплатные СМС и дополнительные минуты для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. "Домашний интернет будет работать в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе. В Министерстве внутренней политики, информации и связи республики отметили, что отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму для обеспечения безопасности. "В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать", — добавили в ведомстве. Местным жителям и гостям полуострова посоветовали:
"Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма
и в Севастополе
в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов "Волны" и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно", — рассказали там.
На это время компания предоставит абонентам бесплатные СМС и дополнительные минуты для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края
.
"Домашний интернет будет работать в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе.
В Министерстве внутренней политики, информации и связи республики отметили, что отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму для обеспечения безопасности.
"В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать", — добавили в ведомстве.
Местным жителям и гостям полуострова посоветовали:
- использовать городские, офисные и домашние линии и Wi-Fi;
- сохранить важные номера телефонов вне мессенджеров, включая контакты необходимых служб;
- брать с собой наличные;
- скачать офлайн-карты.