15:17 12.08.2025
В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета
республика крым
украина
олег крючков
россия
общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период для противодействия атакам со стороны Украины, предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в Telegram."В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период", — говорится в сообщении.В ведомстве призвали "заранее к этому подготовиться" и отметили, что сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме.В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения — это касается любых операторов, представленных на полуострове.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период для противодействия атакам со стороны Украины, предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в Telegram.
"В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период", — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали "заранее к этому подготовиться" и отметили, что сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме.
В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения — это касается любых операторов, представленных на полуострове.
