https://ria.ru/20250812/krym-2034811952.html
В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета
В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета - РИА Новости, 12.08.2025
В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета
В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период для противодействия атакам со стороны Украины, предупредило Министерство внутренней... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:17:00+03:00
2025-08-12T15:17:00+03:00
2025-08-12T15:17:00+03:00
республика крым
украина
олег крючков
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период для противодействия атакам со стороны Украины, предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в Telegram."В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период", — говорится в сообщении.В ведомстве призвали "заранее к этому подготовиться" и отметили, что сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме.В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения — это касается любых операторов, представленных на полуострове.
https://ria.ru/20250811/chp-2034647693.html
https://ria.ru/20250811/kbr-2034609236.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3db641d90efaf5d93f8a90ba1fa91d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, украина, олег крючков, россия, общество
Республика Крым, Украина, Олег Крючков, Россия, Общество
В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета
Власти Крыма допустили длительные отключения мобильного интернета в регионе