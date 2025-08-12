https://ria.ru/20250812/krym-2034795396.html
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"
2025-08-12T14:10:00+03:00
2025-08-12T14:10:00+03:00
2025-08-12T16:45:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский", сообщила РИА Новости представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Яна Бурлаченко. "В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни "Я русский", — рассказала она.Акцию приурочили к Международному дню молодежи.Глава центра Олег Бондаренко заявил, что флешмоб призван показать общие культурные музыкальные ценности, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы. Он подчеркнул, что музыка как универсальный язык способна преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности или политических убеждений.
