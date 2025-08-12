Рейтинг@Mail.ru
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский" - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 12.08.2025 (обновлено: 16:45 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/krym-2034795396.html
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский" - РИА Новости, 12.08.2025
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский", сообщила РИА Новости представитель крымского Центра поддержки украинских... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:10:00+03:00
2025-08-12T16:45:00+03:00
симферополь
украина
олег бондаренко
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034816120_9:0:1069:596_1920x0_80_0_0_6f84741984e9944aff73bd2d54357a29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский", сообщила РИА Новости представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Яна Бурлаченко. &quot;В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни &quot;Я русский&quot;, — рассказала она.Акцию приурочили к Международному дню молодежи.Глава центра Олег Бондаренко заявил, что флешмоб призван показать общие культурные музыкальные ценности, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы. Он подчеркнул, что музыка как универсальный язык способна преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности или политических убеждений.
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022322783.html
симферополь
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034816120_50:0:845:596_1920x0_80_0_0_9f91ee749e72d9e62a7d40d7cf74f1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, украина, олег бондаренко, республика крым, общество
Симферополь, Украина, Олег Бондаренко, Республика Крым, Общество
Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб "Я русский"

Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский"

© Предоставлено Яной БурлаченкоПереселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский"
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб Я русский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Предоставлено Яной Бурлаченко
Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский"
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб "Я русский", сообщила РИА Новости представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Яна Бурлаченко.
«

Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни "Я русский", — рассказала она.

Акцию приурочили к Международному дню молодежи.
Глава центра Олег Бондаренко заявил, что флешмоб призван показать общие культурные музыкальные ценности, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы.
Он подчеркнул, что музыка как универсальный язык способна преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности или политических убеждений.
Флаг России над зданием Верховного совета в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб
11 июня, 17:40
 
СимферопольУкраинаОлег БондаренкоРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала