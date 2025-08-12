https://ria.ru/20250812/krokus-2034703225.html

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" заявили три иска

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

крокус

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Потерпевшие заявили еще три гражданских иска к обвиняемым по делу о теракте в "Крокус сити холле" на общую сумму 1,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Потерпевшие заявили еще три иска о компенсации вреда здоровью и морального вреда на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. При этом, согласно материалам дела, к обвиняемым ранее были заявлены иски о компенсации физического, морального и материального вреда на общую сумму как минимум 68 миллионов рублей. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

