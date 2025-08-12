Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию

Рейтинг@Mail.ru
03:41 12.08.2025
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Организаторы концерта в подмосковном "Крокус сити холле", где в марте 2024 года произошел теракт, прислали в полицию обращение о проведении концерта несвоевременно, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Несмотря на то что организаторы прислали обращение о проведении концерта незаблаговременно, в УМВД 22 марта 2024 года в период с 17.00 до 18.00 инспектором-кинологом ЦКС было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт. Также к концертному залу "Крокус сити холл" был приближен пеший наряд ППС, в составе которого входили полицейские..." - приводятся в документах показания свидетеля. По его данным, полицейские "около 18 часов связались, встретились с представителями службы безопасности концертного зала и организовали с ними взаимодействие". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Организаторы концерта в подмосковном "Крокус сити холле", где в марте 2024 года произошел теракт, прислали в полицию обращение о проведении концерта несвоевременно, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Несмотря на то что организаторы прислали обращение о проведении концерта незаблаговременно, в УМВД 22 марта 2024 года в период с 17.00 до 18.00 инспектором-кинологом ЦКС было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт. Также к концертному залу "Крокус сити холл" был приближен пеший наряд ППС, в составе которого входили полицейские..." - приводятся в документах показания свидетеля.
По его данным, полицейские "около 18 часов связались, встретились с представителями службы безопасности концертного зала и организовали с ними взаимодействие".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Суд продолжил рассмотрение дела о теракте в "Крокусе"
