https://ria.ru/20250812/krokus-2034701550.html

Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию

Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию - РИА Новости, 12.08.2025

Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию

Организаторы концерта в подмосковном "Крокус сити холле", где в марте 2024 года произошел теракт, прислали в полицию обращение о проведении концерта... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T03:41:00+03:00

2025-08-12T03:41:00+03:00

2025-08-12T03:41:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Организаторы концерта в подмосковном "Крокус сити холле", где в марте 2024 года произошел теракт, прислали в полицию обращение о проведении концерта несвоевременно, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Несмотря на то что организаторы прислали обращение о проведении концерта незаблаговременно, в УМВД 22 марта 2024 года в период с 17.00 до 18.00 инспектором-кинологом ЦКС было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт. Также к концертному залу "Крокус сити холл" был приближен пеший наряд ППС, в составе которого входили полицейские..." - приводятся в документах показания свидетеля. По его данным, полицейские "около 18 часов связались, встретились с представителями службы безопасности концертного зала и организовали с ними взаимодействие". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250811/sud-2034552014.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)