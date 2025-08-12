https://ria.ru/20250812/kriminal-2034608979.html

"Признается раз в пару лет". Что скрывает "краснокамский маньяк" Белорусцев

"Признается раз в пару лет". Что скрывает "краснокамский маньяк" Белорусцев - РИА Новости, 12.08.2025

"Признается раз в пару лет". Что скрывает "краснокамский маньяк" Белорусцев

Убийства, изнасилование, кражи — 58-летний Станислав Белорусцев из Пермского края уже больше десяти лет находится в колонии особого режима. Однако точка в его... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Убийства, изнасилование, кражи — 58-летний Станислав Белорусцев из Пермского края уже больше десяти лет находится в колонии особого режима. Однако точка в его деле не поставлена до сих пор: маньяк периодически признается в новых преступлениях. На этот раз, по данным журналистов, он рассказал о расправе над двумя подростками. О том, что еще совершил серийник, — в материале РИА Новости.Добивал гантельюОсенью 2009-го город Краснокамск в Пермском крае потрясло жестокое убийство целой семьи — погибли муж, жена и их несовершеннолетняя дочь. Чтобы скрыть следы, преступник поджег квартиру, однако судебные медики насчитали на телах множество ножевых ранений, а также травмы, нанесенные каким-то тяжелым предметом.Двоих подозреваемых задержали по горячим следам, в том числе ранее судимого за кражи и причинение вреда здоровью Станислава Белорусцева, который к тому моменту уже вел маргинальный образ жизни. Он все отрицал, однако под давлением улик сознался.Как выяснилось, Белорусцев пришел в гости к приятелю. В этой же квартире жила семья из трех человек. Изрядно выпив и припомнив старые обиды, друзья решили поквитаться с соседом — направились к нему в комнату, вооружившись ножами. После поножовщины Белорусцев схватил лежавшую на полу гантель и принялся методично добивать каждую жертву.В сентябре 2010-го Пермский краевой суд приговорил Белорусцева к пожизненному заключению. Отбывает наказание в соль-илецкой колонии особого режима "Черный дельфин".Одна и та же схемаВпрочем, оттуда он периодически возвращается в родной город — его привозят на места других преступлений, совершенных в нулевые. В архивах прокуратуры достаточно материалов по похожим нераскрытым преступлениям.В 2013-м убийца сообщил сотрудникам колонии, что хочет признаться еще в нескольких эпизодах. Убил пенсионерку, которая по доброте душевной пустила его в квартиру, и двух случайных знакомых, на свою беду решивших выпить с ним водки.На следственных экспериментах маньяк подробно описывал все детали, показывал, как происходили расправы. Причем Белорусцев надругался над телами, расчленял. И обчищал квартиры жертв, хотя добыча была мизерная.Получил второй пожизненный. А в 2015-м опять попросился из колонии в Краснокамск. Следующая порция убийств с ограблениями по той же схеме. Число жертв выросло до семи.Массовая резняПотом Белорусцев признался в первом своем убийстве — в сентябре 1999-го. Маньяк, которого журналисты прозвали краснокамским, напал на случайную прохожую. Ограбив, несколько раз ударил ножом. Девушка скончалась.Эпизод 2004 года раскрыли благодаря ДНК-тесту. "Подозреваемый, находясь в одной из квартир города, вместе с другим осужденным изнасиловал хозяйку, а затем задушил ее и сожителя, — проинформировали в СУ СКР по Пермскому краю. — Все это происходило на глазах малолетнего сына убитой".Летом 2022-го маньяка приговорили к 15 дополнительным годам колонии, а в 2023-м он "вспомнил" о том, как в том же 2004-м изнасиловал и убил подругу сожительницы, надругавшись и над ней самой. Прямо рядом с трупом. Тело расчленил и спрятал в разных частях города. Все это время погибшая девушка числилась пропавшей без вести.Сожительницу Белорусцев оставил в живых. Та молчала почти два десятилетия и лишь после его чистосердечного признания согласилась дать показания. "Краснокамскому маньяку" добавили 13 лет колонии особого режима.Недавнее признание Белорусцева также относится к злополучному 2004-му. Речь идет об убийстве двух подростков, 15 и 17 лет. Сейчас эту информацию проверяют следователи, собирая доказательную базу. В ведомстве пока ничего не комментируют.Если все подтвердится, маньяка вновь этапируют из "Черного дельфина" в СИЗО Пермского края. Похоже, Белорусцева ждет очередной приговор.Отметим, что многие маньяки, осужденные пожизненно, держат в "загашнике" разные эпизоды — ведь каждое признание позволяет серийникам пусть ненадолго, но вырваться из колонии особого режима.

