Новый корпус гимназии №5 откроют в Московской области в День знаний

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новый корпус гимназии №5, рассчитанный на 1,2 тысячи мест, откроют в подмосковном Дзержинском в День знаний, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Здание строят в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети". Здесь разместятся школа на 1,1 тысячи учащихся и детский сад на 100 мест. Это крупнейший воспитательно-образовательный комплекс в городе, в его структуре также – еще один общеобразовательный корпус и три дошкольных отделения. Строительство нового здания на улице Угрешской было приостановлено из-за финансовых трудностей подрядчика. В 2024-м работы возобновили и сейчас они на финишной прямой. На объекте работают в две смены более 400 человек. В кабинетах устанавливают новую мебель, оборудуют пищеблок, монтируют гардеробную зону, а на территории ведется благоустройство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход работ, пообщавшись со строителями и педагогами. "Наша задача – достроить к 1 сентября эту большую школу, которой коллектив педагогов и дети уже дали название – "Успех". Это 7-этажное образовательное учреждение. Здесь уже все готово, хочу пожелать учителям и детям успешного обучения в этой гимназии. А старую школу мы начинаем капитально ремонтировать по президентскому проекту. В следующем учебном году она также будет радовать глаз", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Гимназия №5 является лидером образования в городском округе Люберцы и входит в число лучших школ Московской области. Кроме того, это федеральная инновационная площадка Института изучения детства, семьи и воспитания, а также опорная школа регионального проекта "Единая модель профориентации". Все дети, которые учились в старом корпусе на улице Томилинской, перейдут в новое здание 1 сентября, так как то закроют на капитальный ремонт. Также удастся разгрузить и ближайшие школы. Многофункциональные пространства и большая площадь нового корпуса позволят детям учиться в одну смену. В рамках проекта "Школа полного дня" в гимназии запустят математические классы, кружки дополнительного образования, в том числе и предпрофессиональной подготовки – для будущих учителей, воспитателей, медиков, инженеров, предпринимателей, агрономов. Партнерами гимназии являются Московский педагогический государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Государственный университет просвещения, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина. В образовательном учреждении ведется также активная работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. На базе историко-патриотических клубов "Лад" и "Искорка" здесь создан ресурсный центр "Наследие". "Площадь территории образовательного комплекса – 42 тысячи квадратных метров, само здание – современное, уникальное, выполнено в форме ступеней. Отсюда открывается великолепный вид на карьерную зону. Гимназия оснащена современной техникой, мебелью. У нас будет блок дополнительного образования, читальный зал с ИТ-зоной, актовый зал на 350 мест, большое комфортное обеденное помещение на 550 человек. Также просторные и современные учебные кабинеты", – приводит пресс-служба слова директора гимназии Натальи Викуловой. Она добавила, что старое здание – 1989 года постройки. Оно работало с превышением проектной мощности и требовало капитального ремонта. Сейчас там идут проектно-изыскательские работы, оно закроется на капремонт на год – до 1 сентября 2026 года. После его завершения там тоже будет красиво и уютно, полагает Викулова. Таким образом, в указанном образовательном комплексе появится два современных школьных здания – корпус "Успех" на Угрешской, 31 и корпус "Интеллект" на Томилинской, 9. Другой отличительной чертой образовательного учреждения является высокопрофессиональный коллектив педагогов. Более 2/3 учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. В их числе – четыре кандидата наук, один заслуженный работник образования России, два победителя приоритетного национального проекта "Образование", победитель Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", лауреат областного конкурса "Педагог года Подмосковья", два победителя областного конкурса "Лучший учитель-предметник и учитель начальных классов". Об уровне образования свидетельствуют успехи гимназистов. В прошлом учебном году 18 детей стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а два выступили на заключительном этапе. Учащиеся также побеждали на конкурсах "Большие вызовы", имени Д. И. Менделеева и В. И. Вернадского. Руководитель проекта компании-генерального подрядчика Роман Каменев рассказал, что к работе приступили в середине марта прошлого года. Это было непросто, потому что предстояло не просто достраивать здание, а делать перепланировку, реконструкцию. Например, пришлось полностью демонтировать центральную лестницу и сооружать новую. Помимо этого, нужно было "вырезать" много проемов. "В настоящий момент все работы уже заканчиваем – ведем благоустройство, монтаж малых архитектурных форм, доделываем фасад, где-то отделку, приступили к пуско-наладке. Оборудование, как техническое, так и мебель, уже находится на объекте. У нас задача – все полностью закончить в середине августа, чтобы можно было успеть оформить разрешительные документы, и 1 сентября этот корпус мог открыть свои двери для школьников", – приводит пресс-служба слова Каменева. В 2025-м за парты в городском округе Люберцы сядут более 59 тысяч детей. Из них свыше 6,1 тысячи – в первый раз. Сейчас на территории округа действуют 28 муниципальных общеобразовательных учреждений. В текущем году также откроют детский сад на 75 мест в ЖК "Гоголь парк" и школу на 1,5 тысячи мест в ЖК "Жулебино парк". В 2026-м в Люберцах планируют запустить еще две школы, каждая из которых на 1,1 тысячи мест – в деревне Островцы и ЖК "Томилино". Кроме того, введут детские сады в поселке Мирный (360 мест, ЖК "Томилино Парк") и деревне Жилино (285 мест, ЖК "Егорово Парк"). Продолжается и капитальный ремонт действующих садиков и школ. В Люберцах 1 сентября откроют обновленный корпус школы №28 в поселке Красково и корпус гимназии №5 в Люберцах. А в 2026-м – детсад школы №26 в Люберцах, детсад Лицея №3 и корпус "Интеллект" гимназии №5 в Дзержинском.

