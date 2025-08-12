Рейтинг@Mail.ru
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/koronavirus-2034857681.html
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России - РИА Новости, 12.08.2025
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
Несмотря на то, что коронавирус не имеет "сезона", как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени - началу зимы 2025... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:30:00+03:00
2025-08-12T17:30:00+03:00
здоровье - общество
россия
андрей поздняков
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несмотря на то, что коронавирус не имеет "сезона", как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени - началу зимы 2025 года, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков. "Уже доказано, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости... Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета", - сказал Поздняков. По его словам, пик заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ, риновирусы, аденовирусы) традиционно приходится на осень. "Рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы и сады, а взрослые – на рабочие места. Скученность способствует распространению вирусов среди тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме", - пояснил врач. Что касается гриппа, добавил инфекционист, то ожидаемые штаммы на период 2025-2026 годов будут те же, что и всегда – это вариации H1N1 и H3N2. Поздняков отметил, что список штаммов для производства вакцины уже опубликован, подъем заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года. А следующий всплеск активности возможен в первой половине 2026 года, вероятно, весной. В качестве меры профилактики, врач порекомендовал обязательную прививку от гриппа. "Ее следует делать в сентябре-начале октября, когда вакцина будет уже в широком использовании. Вакцинные штаммы, как я уже сказал, определены, поэтому это оптимальное время. Другие меры традиционные: старайтесь избегать мест скопления людей. В крайней необходимости – в помещениях, где может находиться много потенциальных переносчиков инфекции, можно использовать барьерную защиту – маски и респираторы. Без фанатизма используйте антисептики и старайтесь поддерживать хороший уровень иммунитета благодаря полноценному питанию, нормальному сну и исключению стресса", - заключил кандидат медицинских наук.
https://ria.ru/20250520/popova-2018142666.html
https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f60b3cfd41f9c6fd0d237ba0bea7e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, андрей поздняков, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Поздняков, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

Инфекционист Поздняков считает, что новая волна COVID-19 начнется в конце осени

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несмотря на то, что коронавирус не имеет "сезона", как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени - началу зимы 2025 года, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков.
«
"Уже доказано, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости... Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета", - сказал Поздняков.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям
20 мая, 23:36
По его словам, пик заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ, риновирусы, аденовирусы) традиционно приходится на осень.
"Рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы и сады, а взрослые – на рабочие места. Скученность способствует распространению вирусов среди тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме", - пояснил врач.
Что касается гриппа, добавил инфекционист, то ожидаемые штаммы на период 2025-2026 годов будут те же, что и всегда – это вариации H1N1 и H3N2. Поздняков отметил, что список штаммов для производства вакцины уже опубликован, подъем заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года. А следующий всплеск активности возможен в первой половине 2026 года, вероятно, весной.
В качестве меры профилактики, врач порекомендовал обязательную прививку от гриппа.
«
"Ее следует делать в сентябре-начале октября, когда вакцина будет уже в широком использовании. Вакцинные штаммы, как я уже сказал, определены, поэтому это оптимальное время. Другие меры традиционные: старайтесь избегать мест скопления людей. В крайней необходимости – в помещениях, где может находиться много потенциальных переносчиков инфекции, можно использовать барьерную защиту – маски и респираторы. Без фанатизма используйте антисептики и старайтесь поддерживать хороший уровень иммунитета благодаря полноценному питанию, нормальному сну и исключению стресса", - заключил кандидат медицинских наук.
Палата в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
30 мая, 03:36
 
Здоровье - ОбществоРоссияАндрей ПоздняковОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала