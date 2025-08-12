https://ria.ru/20250812/korabli-2034708871.html

Корабли ВМФ России и Китая совершили заход в Петропавловск-Камчатский

12.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках совместного патрулирования в АТР совершили заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в рамках выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершил заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов", - говорится в сообщении. На рейде в Авачинской губе встали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ТОФ, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК. В ближайшее время они продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования. В ходе совместного патрулирования российские и китайские военные моряки усилят сотрудничество, обеспечат безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведут мониторинг морских пространств и защитят экономические интересы. Традиционно будут отработаны навыки маневрирования и взаимодействия в рамках совместных тренировок. Ежегодное совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе впервые состоялось в 2021 году. Ранее российские и китайские корабли с 1 по 5 августа 2025 года успешно провели учение "Морское взаимодействие - 2025" в Японском море.

