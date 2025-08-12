Рейтинг@Mail.ru
Корабли ВМФ России и Китая совершили заход в Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/korabli-2034708871.html
Корабли ВМФ России и Китая совершили заход в Петропавловск-Камчатский
Корабли ВМФ России и Китая совершили заход в Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 12.08.2025
Корабли ВМФ России и Китая совершили заход в Петропавловск-Камчатский
Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках совместного патрулирования в АТР совершили заход в порт Петропавловск-Камчатский... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:56:00+03:00
2025-08-12T05:56:00+03:00
петропавловск-камчатский
атр
китай
вмф рф
народно-освободительная армия китая
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e085bb13ec36559679771fcf0b3bda99.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках совместного патрулирования в АТР совершили заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в рамках выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершил заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов", - говорится в сообщении. На рейде в Авачинской губе встали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ТОФ, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК. В ближайшее время они продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования. В ходе совместного патрулирования российские и китайские военные моряки усилят сотрудничество, обеспечат безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведут мониторинг морских пространств и защитят экономические интересы. Традиционно будут отработаны навыки маневрирования и взаимодействия в рамках совместных тренировок. Ежегодное совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе впервые состоялось в 2021 году. Ранее российские и китайские корабли с 1 по 5 августа 2025 года успешно провели учение "Морское взаимодействие - 2025" в Японском море.
https://ria.ru/20250803/korabli-2033082104.html
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033307423.html
петропавловск-камчатский
атр
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_066d4c9f9b976ce177029d3791b2931b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, атр, китай, вмф рф, народно-освободительная армия китая, тихоокеанский флот вмф россии
Петропавловск-Камчатский, АТР, Китай, ВМФ РФ, Народно-освободительная армия Китая, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ВМФ России и Китая совершили заход в Петропавловск-Камчатский

Корабли ВМФ России и ВМС НОАК совершили заход в порт Петропавловск-Камчатский

© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках совместного патрулирования в АТР совершили заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в рамках выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершил заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов", - говорится в сообщении.
Морское взаимодействие-2025 - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море
3 августа, 12:40
На рейде в Авачинской губе встали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ТОФ, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК. В ближайшее время они продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования.
В ходе совместного патрулирования российские и китайские военные моряки усилят сотрудничество, обеспечат безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведут мониторинг морских пространств и защитят экономические интересы. Традиционно будут отработаны навыки маневрирования и взаимодействия в рамках совместных тренировок.
Ежегодное совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе впервые состоялось в 2021 году.
Ранее российские и китайские корабли с 1 по 5 августа 2025 года успешно провели учение "Морское взаимодействие - 2025" в Японском море.
Церемония открытия совместных российско-китайских учений Морское взаимодействие - 2025 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая
4 августа, 16:52
 
Петропавловск-КамчатскийАТРКитайВМФ РФНародно-освободительная армия КитаяТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала