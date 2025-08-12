"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент
Митрополит Лука назвал мобилизацию священников попыткой обезглавить УПЦ
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине вновь участились случаи мобилизации священников. Военкоматы действуют избирательно — хватают лишь клириков канонической УПЦ. Чем обернется новая тактика борьбы с "пророссийской" церковью — в материале РИА Новости.
Пятеро на одного
Все произошло на центральной площади города. Отец Карп стоял на тротуаре. Неожиданно подъехала машина, из которой вышли пятеро — сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования — аналога военкоматов на Украине).
Проверив документы, священника посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже издание "Союз православных журналистов" выяснило: отца Карпа доставили в местный военкомат — хотели мобилизовать. Но отпустили.
© Фото : Перший Козацький/TelegramЗадержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК
© Фото : Перший Козацький/Telegram
Задержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК
Подобных историй только в начале августа — с десяток. И не все закончились так благополучно, как в Черновцах.
За настоятелем прихода в селе Моквинские Хутора Григорием Бакунцом явились прямо во время исполнения пастырских обязанностей. Он собирался причащать и соборовать тяжелобольную прихожанку. Но до страждущей так и не дошел — дорогу преградили несколько человек в форме. А затем наведались в село Песков — к протоиерею Александру Солтысу.
В тот же день об очередном "мобилизованном" отчитался Тернопольский ТЦК. Возле Кременца задержали настоятеля прихода в селе Щедрогоры отца Сергия Шамайло. Он так и не приехал на праздничное богослужение в Почаевской лавре.
Судьба всех троих до сих пор неизвестна.
© Фото : УПЦ/TelegramМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавляет Божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в первый день после Пятидесятницы, в день памяти всех святых, 11 июня 2023 года
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавляет Божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в первый день после Пятидесятницы, в день памяти всех святых, 11 июня 2023 года
Нередко сотрудники военкоматов идут на хитрости. Так, харьковских братьев-протоиереев Сергия и Виталия Китов сперва якобы вызвали на допрос в СБУ. Однако на выходе из здания их ждали люди в военной форме, приказавшие ехать с ними.
Несмотря на отсрочку, домой оба не вернулись. Из отправили прямиком на сборный пункт. "Конечно, это политический продуманный процесс против нашей Церкви", — отметил в видеообращении отец Сергий.
Список избранных
Политическая подоплека есть и в списке кандидатов на бронь от мобилизации, который Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) опубликовала два месяца назад.
В нем 7736 религиозных организаций (в стране официально зарегистрировано почти 30 тысяч) — и ни одного прихода или монастыря канонической УПЦ.
Протоиерей Александр Солтыс
Протоиерей Александр Солтыс
А всякая "экзотика" представлена обильно. Например, бронь рекомендована представителям "Религиозной общины родной украинской национальной веры "Свет Дажбоже". Или членам "Независимой религиозной общины "Христианская церковь (полного Евангелия) "Утренняя Зоря", на латыни — Lucifer.
Упомянуты, разумеется, греко-католики (УГКЦ) и "священники" Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м.
Юридически парадоксально
По поводу дискредитации крупнейшей в стране общины (у УПЦ, по признанию самой госслужбы, десять с лишним тысяч приходов) консенсуса нет даже среди чиновников.
Заседание Верховной рады Украины
Одни твердят, что "уставы Украинской церкви утратили юридическую силу". Другие говорят о нарушении "закона о переименовании" (принят при Порошенко).
Но чаще всего ссылаются на закон № 3894 — "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который Рада утвердила почти год назад. В народе этот документ называют "О запрете УПЦ". Предполагалось, что он существенно облегчит решение вопроса с "пророссийской церковью" и поспособствует установлению в стране более благоприятного религиозного климата.
На деле же вышло наоборот.
УПЦ отвели девять месяцев на то, чтобы обрубить связи с Москвой. По истечении этого срока сотрудники ГЭСС устроили контрольную проверку. Начали с Киевской митрополии: эта епархия — центральная, если и искать "признаки аффилированности" с РПЦ, то именно там.
Протоиерей Григорий Бакунец
Протоиерей Григорий Бакунец
В ведомстве установили: Московский патриархат по уставным документам имеет право вмешиваться во внутренние дела Киевской митрополии, а ее высшие иерархи входят в состав руководящих органов Русской церкви. То есть правовая инспекция провалена.
Политолог Константин Бондаренко, комментируя решение ГЭСС, указал на юридический парадокс: чиновники апеллируют не к украинскому законодательству, а к уставу РПЦ — документу, "созданному на территории государства-агрессора".
Расплата за любовь к России
Уголовные дела против священнослужителей заводили и раньше (больше сотни). Вменяли в вину "попытку свержения конституционного строя", "госизмену", "посягательство на территориальную целостность страны", "шпионаж в пользу России".
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Но высшие эшелоны духовной власти трогать опасались. И вот в начале июля грянул гром — Зеленский подписал указ о лишении гражданства главы УПЦ митрополита Онуфрия. Основание — неуведомление госорганов о том, что у него есть российский паспорт.
В данном случае, по мнению эксперта ГЭСС Людмилы Филипович, "речь идет об ответственности, которую должно понести руководство этой Церкви (УПЦ. — Прим. ред.) за то, что эти 30 лет воспитывало свою паству в любви к российскому народу".
Сам же митрополит Онуфрий еще в 2023-м разъяснил ситуацию: с распадом СССР он автоматически получил паспорт с двуглавым орлом, поскольку жил на тот момент в РСФСР; но так им и не воспользовался, а вскоре и вовсе отказался.
© Фото : соцсетиПротоиерей Сергий Шамайло
© Фото : соцсети
Протоиерей Сергий Шамайло
Власть к объяснениям оказалась глуха. Как и к официальной просьбе руководства УПЦ пересмотреть июльское решение. Формально архиерею грозит высылка из страны через три месяца. Впрочем, украинские правоведы не исключают и варианта "разменной монеты": высылка Онуфрия в Россию при следующем обмене пленными.
Уничтожить во что бы то ни стало
Возможно, и нынешняя волна "мобилизаций" священников — пополнение "обменного фонда". Тут остается только гадать — связи с похищенными ТЦК клириками нет, об их местоположении ничего не известно.
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Один из высокопоставленных архиереев УПЦ митрополит Запорожский Лука недавно опубликовал обращение, предупредив военкоматы о далекоидущих последствиях их произвола. Ведь принуждение клириков к оружию — "это попытка обезглавить приходы". Но, кажется, этого-то им и надо.
Как отмечал ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, "режим Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям УПЦ получить бронь от армии". Уничтожение крупнейшей православной церкви — непременное условие "евроинтеграции". А всякий намек на религиозную основу и национальную идентичность расценивается как угроза.
* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России.