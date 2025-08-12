https://ria.ru/20250812/kontingent-2034625565.html

"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент

"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент - РИА Новости, 12.08.2025

"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент

На Украине вновь участились случаи мобилизации священников. Военкоматы действуют избирательно — хватают лишь клириков канонической УПЦ. Чем обернется новая... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:00:00+03:00

2025-08-12T08:00:00+03:00

2025-08-12T08:03:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_316940bfdf283c6b94688cb1f5d9b4e2.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине вновь участились случаи мобилизации священников. Военкоматы действуют избирательно — хватают лишь клириков канонической УПЦ. Чем обернется новая тактика борьбы с "пророссийской" церковью — в материале РИА Новости.Пятеро на одногоВсе произошло на центральной площади города. Отец Карп стоял на тротуаре. Неожиданно подъехала машина, из которой вышли пятеро — сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования — аналога военкоматов на Украине).Проверив документы, священника посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже издание "Союз православных журналистов" выяснило: отца Карпа доставили в местный военкомат — хотели мобилизовать. Но отпустили.Подобных историй только в начале августа — с десяток. И не все закончились так благополучно, как в Черновцах.За настоятелем прихода в селе Моквинские Хутора Григорием Бакунцом явились прямо во время исполнения пастырских обязанностей. Он собирался причащать и соборовать тяжелобольную прихожанку. Но до страждущей так и не дошел — дорогу преградили несколько человек в форме. А затем наведались в село Песков — к протоиерею Александру Солтысу.В тот же день об очередном "мобилизованном" отчитался Тернопольский ТЦК. Возле Кременца задержали настоятеля прихода в селе Щедрогоры отца Сергия Шамайло. Он так и не приехал на праздничное богослужение в Почаевской лавре.Судьба всех троих до сих пор неизвестна.Нередко сотрудники военкоматов идут на хитрости. Так, харьковских братьев-протоиереев Сергия и Виталия Китов сперва якобы вызвали на допрос в СБУ. Однако на выходе из здания их ждали люди в военной форме, приказавшие ехать с ними.Несмотря на отсрочку, домой оба не вернулись. Из отправили прямиком на сборный пункт. "Конечно, это политический продуманный процесс против нашей Церкви", — отметил в видеообращении отец Сергий.Список избранныхПолитическая подоплека есть и в списке кандидатов на бронь от мобилизации, который Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) опубликовала два месяца назад.В нем 7736 религиозных организаций (в стране официально зарегистрировано почти 30 тысяч) — и ни одного прихода или монастыря канонической УПЦ.А всякая "экзотика" представлена обильно. Например, бронь рекомендована представителям "Религиозной общины родной украинской национальной веры "Свет Дажбоже". Или членам "Независимой религиозной общины "Христианская церковь (полного Евангелия) "Утренняя Зоря", на латыни — Lucifer.Упомянуты, разумеется, греко-католики (УГКЦ) и "священники" Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м.Юридически парадоксальноПо поводу дискредитации крупнейшей в стране общины (у УПЦ, по признанию самой госслужбы, десять с лишним тысяч приходов) консенсуса нет даже среди чиновников.Одни твердят, что "уставы Украинской церкви утратили юридическую силу". Другие говорят о нарушении "закона о переименовании" (принят при Порошенко).Но чаще всего ссылаются на закон № 3894 — "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который Рада утвердила почти год назад. В народе этот документ называют "О запрете УПЦ". Предполагалось, что он существенно облегчит решение вопроса с "пророссийской церковью" и поспособствует установлению в стране более благоприятного религиозного климата.На деле же вышло наоборот.УПЦ отвели девять месяцев на то, чтобы обрубить связи с Москвой. По истечении этого срока сотрудники ГЭСС устроили контрольную проверку. Начали с Киевской митрополии: эта епархия — центральная, если и искать "признаки аффилированности" с РПЦ, то именно там.В ведомстве установили: Московский патриархат по уставным документам имеет право вмешиваться во внутренние дела Киевской митрополии, а ее высшие иерархи входят в состав руководящих органов Русской церкви. То есть правовая инспекция провалена.Политолог Константин Бондаренко, комментируя решение ГЭСС, указал на юридический парадокс: чиновники апеллируют не к украинскому законодательству, а к уставу РПЦ — документу, "созданному на территории государства-агрессора".Расплата за любовь к РоссииУголовные дела против священнослужителей заводили и раньше (больше сотни). Вменяли в вину "попытку свержения конституционного строя", "госизмену", "посягательство на территориальную целостность страны", "шпионаж в пользу России".Но высшие эшелоны духовной власти трогать опасались. И вот в начале июля грянул гром — Зеленский подписал указ о лишении гражданства главы УПЦ митрополита Онуфрия. Основание — неуведомление госорганов о том, что у него есть российский паспорт.В данном случае, по мнению эксперта ГЭСС Людмилы Филипович, "речь идет об ответственности, которую должно понести руководство этой Церкви (УПЦ. — Прим. ред.) за то, что эти 30 лет воспитывало свою паству в любви к российскому народу".Сам же митрополит Онуфрий еще в 2023-м разъяснил ситуацию: с распадом СССР он автоматически получил паспорт с двуглавым орлом, поскольку жил на тот момент в РСФСР; но так им и не воспользовался, а вскоре и вовсе отказался.Власть к объяснениям оказалась глуха. Как и к официальной просьбе руководства УПЦ пересмотреть июльское решение. Формально архиерею грозит высылка из страны через три месяца. Впрочем, украинские правоведы не исключают и варианта "разменной монеты": высылка Онуфрия в Россию при следующем обмене пленными.Уничтожить во что бы то ни сталоВозможно, и нынешняя волна "мобилизаций" священников — пополнение "обменного фонда". Тут остается только гадать — связи с похищенными ТЦК клириками нет, об их местоположении ничего не известно.Один из высокопоставленных архиереев УПЦ митрополит Запорожский Лука недавно опубликовал обращение, предупредив военкоматы о далекоидущих последствиях их произвола. Ведь принуждение клириков к оружию — "это попытка обезглавить приходы". Но, кажется, этого-то им и надо.Как отмечал ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, "режим Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям УПЦ получить бронь от армии". Уничтожение крупнейшей православной церкви — непременное условие "евроинтеграции". А всякий намек на религиозную основу и национальную идентичность расценивается как угроза.* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250802/osen-2032677684.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение