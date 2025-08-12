https://ria.ru/20250812/komi-2034747015.html

В республике Коми объявили беспилотную опасность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Администрация города Ухта в республике Коми сообщила об объявлении беспилотной опасности в регионе. "На территории республики Коми объявлена беспилотная опасность", – говорится в сообщении в Telegram-канале городских властей. Администрация Ухты просит сообщать об обнаружении БПЛА в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

