Эксперт оценил шансы Колумбии присоединиться к конвенции ООН о наемничестве
Марио Санчес: присоединение Колумбии к конвенции о наемничестве затруднено
© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Олег Краев. Давление лобби компаний, занимающихся вербовкой боевиков, делают перспективы законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года туманными, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес.
"Лобби компаний, располагающих очень большими деньгами, безусловно привлечет членов конгресса, чтобы торпедировать процесс (одобрения законопроекта – ред.). Я считаю, что вероятность (присоединения Колумбии к конвенции – ред.) 50 на 50", - поделился собеседник агентства.
При этом он отметил, что первоначальные обсуждения законопроекта шли успешно и в хорошем темпе, но крупные компании-вербовщицы стали направлять своих представителей и пытаться влиять на законодательный процесс.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.