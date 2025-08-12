Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии обвинили дипмиссии Украины в нарушении международных прав - РИА Новости, 12.08.2025
03:53 12.08.2025 (обновлено: 10:52 12.08.2025)
В Колумбии обвинили дипмиссии Украины в нарушении международных прав
В Колумбии обвинили дипмиссии Украины в нарушении международных прав - РИА Новости, 12.08.2025
В Колумбии обвинили дипмиссии Украины в нарушении международных прав
Украинские дипломатические миссии в Латинской Америке, включая посольство в Колумбии, которые занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях,... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
украина
колумбия
россия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
мария захарова
МОНТЕВИДЕО, 12 авг — РИА Новости. Украинские дипломатические миссии в Латинской Америке, включая посольство в Колумбии, которые занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях, нарушают нормы международного права, заявил РИА Новости депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наемничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", — заявил Урибе Муньос, депутат правящего "Исторического пакта", комментируя действия украинских посольств, которые вербуют боевиков. По словам Алирио Урибе, подобные действия иностранных дипломатических представительств могут стать предметом регулирования будущих колумбийских законов. "Несомненно, после одобрения договора (о ратификации конвенции о борьбе с наемничеством и неизменности ее пунктов. — Прим. ред.) должна быть создана правовая база, регулирующая различные аспекты, и это (деятельность посольств по привлечению наемников. — Прим. ред.) может быть одним из аспектов регулирования", — пояснил депутат. Как заявил ранее РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе, Москва рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
украина
колумбия
россия
в мире, украина, колумбия, россия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), мария захарова
В мире, Украина, Колумбия, Россия, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Мария Захарова
В Колумбии обвинили дипмиссии Украины в нарушении международных прав

Депутат Муньос: дипмиссии Киева нарушают международное право вербовкой наемников

МОНТЕВИДЕО, 12 авг — РИА Новости. Украинские дипломатические миссии в Латинской Америке, включая посольство в Колумбии, которые занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях, нарушают нормы международного права, заявил РИА Новости депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
"Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наемничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", — заявил Урибе Муньос, депутат правящего "Исторического пакта", комментируя действия украинских посольств, которые вербуют боевиков.
По словам Алирио Урибе, подобные действия иностранных дипломатических представительств могут стать предметом регулирования будущих колумбийских законов.
"Несомненно, после одобрения договора (о ратификации конвенции о борьбе с наемничеством и неизменности ее пунктов. — Прим. ред.) должна быть создана правовая база, регулирующая различные аспекты, и это (деятельность посольств по привлечению наемников. — Прим. ред.) может быть одним из аспектов регулирования", — пояснил депутат.
Как заявил ранее РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе, Москва рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В миреУкраинаКолумбияРоссияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Мария Захарова
 
 
