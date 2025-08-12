Рейтинг@Mail.ru
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии
14:32 12.08.2025 (обновлено: 15:36 12.08.2025)
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии
Китай прекратил контакты с президентом Чехии Петром Павлом из-за его встречи с 14-м далай-ламой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 12.08.2025
в мире
китай
чехия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
петр павел
индия
ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Китай прекратил контакты с президентом Чехии Петром Павлом из-за его встречи с 14-м далай-ламой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.&quot;В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие&quot;, — говорится в сообщении. По словам дипломата, Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительный протест Пекина, настоял на поездке в Индию для встречи с далай-ламой, тем самым нанеся ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и уже сделал Праге серьезное представление.Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980-х и 2008 году. В июле этого года далай-ламе XIV исполнится 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что споры о том, кто его заменит, разгорятся с новой силой. Это может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими далай-ламе XIV США и Индией.Согласно традиции тибетского буддизма, далай-лама может переродиться после смерти в новом теле. Сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в этом году. Он намекал, что новый далай-лама будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами страны.Ранее председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн заявил, что окончательное решение в вопросе перерождения далай-ламы примут китайские центральные власти.
китай
чехия
индия
в мире, китай, чехия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), петр павел, индия
В мире, Китай, Чехия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Петр Павел, Индия
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии

Китай прекратил контакты с президентом Чехии Павелом из-за встречи с далай-ламой

Президент Чешской Республики Петр Павел и далай-лама во время встречи
Президент Чешской Республики Петр Павел и далай-лама во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Dalai Lama
Президент Чешской Республики Петр Павел и далай-лама во время встречи
ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Китай прекратил контакты с президентом Чехии Петром Павлом из-за его встречи с 14-м далай-ламой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие", — говорится в сообщении.

Далай-лама - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Монах: реинкарнация далай-ламы должна быть признана по законам КНР
30 марта, 10:11
По словам дипломата, Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительный протест Пекина, настоял на поездке в Индию для встречи с далай-ламой, тем самым нанеся ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и уже сделал Праге серьезное представление.
Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980-х и 2008 году. В июле этого года далай-ламе XIV исполнится 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что споры о том, кто его заменит, разгорятся с новой силой. Это может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими далай-ламе XIV США и Индией.
Согласно традиции тибетского буддизма, далай-лама может переродиться после смерти в новом теле. Сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в этом году. Он намекал, что новый далай-лама будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами страны.
Ранее председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн заявил, что окончательное решение в вопросе перерождения далай-ламы примут китайские центральные власти.
Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Далай-лама заявил, что перевоплотится после смерти
2 июля, 19:11
 
В миреКитайЧехияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Петр ПавелИндия
 
 
