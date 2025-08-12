https://ria.ru/20250812/kitay-2034800473.html

Китай прекратил все контакты с президентом Чехии

Китай прекратил все контакты с президентом Чехии

Китай прекратил контакты с президентом Чехии Петром Павлом из-за его встречи с 14-м далай-ламой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 12.08.2025

ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Китай прекратил контакты с президентом Чехии Петром Павлом из-за его встречи с 14-м далай-ламой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие", — говорится в сообщении. По словам дипломата, Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительный протест Пекина, настоял на поездке в Индию для встречи с далай-ламой, тем самым нанеся ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и уже сделал Праге серьезное представление.Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980-х и 2008 году. В июле этого года далай-ламе XIV исполнится 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что споры о том, кто его заменит, разгорятся с новой силой. Это может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими далай-ламе XIV США и Индией.Согласно традиции тибетского буддизма, далай-лама может переродиться после смерти в новом теле. Сам он неоднократно говорил, что примет решение по этому вопросу в этом году. Он намекал, что новый далай-лама будет рожден за пределами Китая. Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет перерождение, происходящее за пределами страны.Ранее председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн заявил, что окончательное решение в вопросе перерождения далай-ламы примут китайские центральные власти.

