https://ria.ru/20250812/kitay-2034786010.html

В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом

В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом - РИА Новости, 12.08.2025

В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом

Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:33:00+03:00

2025-08-12T13:33:00+03:00

2025-08-12T13:44:00+03:00

китай

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

мид кнр

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предстоящую встречу лидеров РФ и США в штате Аляска."Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта - ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034786243.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, мид кнр, встреча путина и трампа на аляске