В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом
13:33 12.08.2025
В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предстоящую встречу лидеров РФ и США в штате Аляска."Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта - ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предстоящую встречу лидеров РФ и США в штате Аляска.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.
Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта - ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Отель на Аляске, где, по сообщениям СМИ, может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Журналист РИА Новости посетил возможное место встречи Путина и Трампа
