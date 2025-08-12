https://ria.ru/20250812/kitay-2034786010.html
В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом
В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом - РИА Новости, 12.08.2025
В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом
Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:33:00+03:00
2025-08-12T13:33:00+03:00
2025-08-12T13:44:00+03:00
китай
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
мид кнр
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предстоящую встречу лидеров РФ и США в штате Аляска."Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта - ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034786243.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, мид кнр, встреча путина и трампа на аляске
Китай, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД КНР, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом
МИД КНР заявил о поддержке всех усилий для урегулирования конфликта на Украине