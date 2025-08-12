Суд назначит дату рассмотрения ходатайства о продлении ареста Карапетяна
Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 14 августа
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна 14 августа, сообщает совет по защите бизнесмена.
"Рассмотрение ходатайства о продлении незаконного ареста Самвела Карапетяна состоится 14 августа в 17.30 (16.30 мск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ходатайство рассмотрит антикоррупционный суд.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.