В Канаде поддержали переговоры России и США по Украине
Премьер Канады Карни в разговоре с Зеленским поддержал переговоры России и США
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни в разговоре с Владимиром Зеленским поддержал предстоящие переговоры США и России по мирному урегулированию украинского конфликта, следует из заявления канадского правительства.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
В сообщении отмечается, что Карни поддержал совместное заявление ряда европейских стран от 10 августа по теме переговорного процесса и подтвердил неизменную поддержку Канадой Украины. По его словам, Канада продолжит тесное сотрудничество с "коалицией желающих" стран и США ради мира и безопасности в Европе.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.