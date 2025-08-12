Рейтинг@Mail.ru
В Канаде поддержали переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/kanada-2034757644.html
В Канаде поддержали переговоры России и США по Украине
В Канаде поддержали переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
В Канаде поддержали переговоры России и США по Украине
Канадский премьер-министр Марк Карни в разговоре с Владимиром Зеленским поддержал предстоящие переговоры США и России по мирному урегулированию украинского... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:53:00+03:00
2025-08-12T11:53:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
марк карни
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни в разговоре с Владимиром Зеленским поддержал предстоящие переговоры США и России по мирному урегулированию украинского конфликта, следует из заявления канадского правительства. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Премьер-министр... приветствовал лидерскую позицию президента (США Дональда - ред.) Трампа и Соединенных Штатов в усилиях по обеспечению мира на Украине в контексте предстоящих переговоров", - говорится в релизе. В сообщении отмечается, что Карни поддержал совместное заявление ряда европейских стран от 10 августа по теме переговорного процесса и подтвердил неизменную поддержку Канадой Украины. По его словам, Канада продолжит тесное сотрудничество с "коалицией желающих" стран и США ради мира и безопасности в Европе. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250812/ekspert-2034756015.html
https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, марк карни, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Марк Карни, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
В Канаде поддержали переговоры России и США по Украине

Премьер Канады Карни в разговоре с Зеленским поддержал переговоры России и США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни в разговоре с Владимиром Зеленским поддержал предстоящие переговоры США и России по мирному урегулированию украинского конфликта, следует из заявления канадского правительства.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Украина не будет главной темой переговоров на Аляске, считают в Венгрии
11:48
"Премьер-министр... приветствовал лидерскую позицию президента (США Дональда - ред.) Трампа и Соединенных Штатов в усилиях по обеспечению мира на Украине в контексте предстоящих переговоров", - говорится в релизе.
В сообщении отмечается, что Карни поддержал совместное заявление ряда европейских стран от 10 августа по теме переговорного процесса и подтвердил неизменную поддержку Канадой Украины. По его словам, Канада продолжит тесное сотрудничество с "коалицией желающих" стран и США ради мира и безопасности в Европе.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Не спасет никто: Зеленский станет жертвой древнего проклятия Аляски
08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАМарк КарниВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала