Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034766031.html
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана - РИА Новости, 12.08.2025
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
Концентрации загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселках Ключи и Усть-Камчатск соответствуют нормативам после извержения вулкана Ключевской, сообщил глава РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:20:00+03:00
2025-08-12T12:20:00+03:00
происшествия
камчатский край
евразия
камчатка
олег бондаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселках Ключи и Усть-Камчатск соответствуют нормативам после извержения вулкана Ключевской, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "Согласно информации Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 12 августа 2025 года, превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселке Ключи и поселке Усть-Камчатск не установлено", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на информационное письмо ведомства. Пробы воды из местных источников также соответствуют гигиеническим нормативам. Радиационный фон не превышает средних многолетних значений для региона. По данным вулканологов, активность Ключевской сопки остается высокой, но рост ее активности прекратился. Местные власти продолжают следить за ситуацией. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034716517.html
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034723661.html
камчатский край
евразия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_662f48ed82707d5033397d587b6c5291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, евразия, камчатка, олег бондаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Камчатский край, Евразия, Камчатка, Олег Бондаренко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана

Уровень загрязнения воздуха в Ключах и Усть-Камчатске соответствует нормативам

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселках Ключи и Усть-Камчатск соответствуют нормативам после извержения вулкана Ключевской, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
"Согласно информации Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 12 августа 2025 года, превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселке Ключи и поселке Усть-Камчатск не установлено", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
08:18
Пробы воды из местных источников также соответствуют гигиеническим нормативам. Радиационный фон не превышает средних многолетних значений для региона.
По данным вулканологов, активность Ключевской сопки остается высокой, но рост ее активности прекратился. Местные власти продолжают следить за ситуацией.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Усть-Камчатском округе ликвидируют последствия пеплопада
09:20
 
ПроисшествияКамчатский крайЕвразияКамчаткаОлег БондаренкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала