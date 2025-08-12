https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034766031.html
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселках Ключи и Усть-Камчатск соответствуют нормативам после извержения вулкана Ключевской, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "Согласно информации Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 12 августа 2025 года, превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе и почве в поселке Ключи и поселке Усть-Камчатск не установлено", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на информационное письмо ведомства. Пробы воды из местных источников также соответствуют гигиеническим нормативам. Радиационный фон не превышает средних многолетних значений для региона. По данным вулканологов, активность Ключевской сопки остается высокой, но рост ее активности прекратился. Местные власти продолжают следить за ситуацией. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
