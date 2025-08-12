Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Камчатском округе ликвидируют последствия пеплопада - РИА Новости, 12.08.2025
09:20 12.08.2025
В Усть-Камчатском округе ликвидируют последствия пеплопада
В Усть-Камчатском округе ликвидируют последствия пеплопада
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края развернули комплекс мероприятий по ликвидации последствий пеплопада, сообщил глава округа Олег Бондаренко. "Пожарная часть Ключей (поселок Ключи - ред.) оперативно включилась в работу и оказывает нам активную помощь в ликвидации последствий пеплопада. Совместно с сотрудниками Центра ГО и ЧС проводятся масштабные мероприятия по смыву пепла", - заявил в своем Telegram-канале Бондаренко. Особое внимание уделяют очистке детских игровых площадок, которые моют на безвозмездной основе. Поливомоечная техника работает как на федеральной трассе, так и на дорогах внутри поселка. По словам Бондаренко, договоренности с местными горнодобывающими предприятиями обеспечивают бесперебойную заправку техники топливом. Глава округа поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий стихии. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
В Усть-Камчатском округе ликвидируют последствия пеплопада

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края развернули комплекс мероприятий по ликвидации последствий пеплопада, сообщил глава округа Олег Бондаренко.
"Пожарная часть Ключей (поселок Ключи - ред.) оперативно включилась в работу и оказывает нам активную помощь в ликвидации последствий пеплопада. Совместно с сотрудниками Центра ГО и ЧС проводятся масштабные мероприятия по смыву пепла", - заявил в своем Telegram-канале Бондаренко.
Особое внимание уделяют очистке детских игровых площадок, которые моют на безвозмездной основе. Поливомоечная техника работает как на федеральной трассе, так и на дорогах внутри поселка.
По словам Бондаренко, договоренности с местными горнодобывающими предприятиями обеспечивают бесперебойную заправку техники топливом. Глава округа поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий стихии.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
