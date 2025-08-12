https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034705438.html

На Камчатке заявили о разработке мер по ликвидации последствий пеплопада

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. На Камчатке прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором разработан комплекс мер по ликвидации последствий пеплопада от извержения Ключевского вулкана, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "Состоялось заседание КЧС, где был принят ряд решений", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале. В ходе заседания было решено направить все имеющиеся силы и ресурсы на очистку наиболее пострадавших поселков Ключи и Усть-Камчатск. Особое внимание будет уделено объектам социальной инфраструктуры — детским садам, образовательным учреждениям и общественным территориям. Глава округа, находясь с рабочей поездкой в поселке Ключи, провел оценку масштабов проблемы. "В Ключах выпало значительно больше вулканического пепла, чем в Усть-Камчатске. На данный момент пепел находится во влажном состоянии, что снижает его летучесть. Однако, подобно мокрому песку, он создаёт значительную нагрузку на кровли зданий и сооружений", - пояснил Бондаренко. Для оперативной очистки территорий планируется привлечь технику и специалистов Центра ГО и ЧС, а также обратиться за помощью к военнослужащим местного гарнизона. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению — в поселки направят врачей для обследования жителей, особенно страдающих хроническими заболеваниями дыхательной системы. В качестве меры поддержки населения рассматривается временное освобождение жителей от платы за холодное водоснабжение, чтобы они могли свободно использовать воду для очистки своих участков. Ключевской вулкан продолжает активное извержение с 31 июля, выбрасывая пепел на высоту до 10-12 километров после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. В Усть-Камчатском округе сохраняется режим повышенной готовности.

