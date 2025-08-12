Рейтинг@Mail.ru
Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря - РИА Новости, 12.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 12.08.2025
Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря
Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы 40-й бригады морской пехоты с Камчатки внесли решающий вклад в освобождение Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, что стало завершающим этапом операции по освобождению региона. Об этом шла речь на встрече губернатора Камчатского края Владимира Солодова с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. "Встретился с нашими военнослужащими 40-й гвардейской бригады морской пехоты. От ребят большие слова благодарности. Они характеризуют руководителей администрации Курской области словом "золотые люди", - сказал Солодов после встречи. Губернатор Камчатки особо отметил вклад батальона "Арктика" 40-й бригады, который участвовал в штурме монастыря, находившегося под контролем украинских войск с августа 2024 года. Освобождение этой святыни в апреле 2025 года стало символическим завершением боев за Курскую область. На встрече Солодов поблагодарил Хинштейна за поддержку инициативы о награждении многодетной семьи из курского Льгова, проживающей сейчас на Камчатке. В этой семье десять детей, пятеро из которых служат в армии и участвуют в специальной военной операции. "Это выдающаяся семья: у них 10 детей, из которых пятеро исполняют воинский долг. Это живая связь Курской области и Камчатки, казалось бы, через всю страну", - подчеркнул камчатский губернатор. Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что "крепкая связь между людьми и регионами не знает расстояний". Он высоко оценил вклад камчатских военнослужащих в защиту рубежей России на курском направлении. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, включая вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий.
Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря

Бойцы с Камчатки внесли решающий вклад в освобождение Горнальского монастыря

Российские военнослужащие. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы 40-й бригады морской пехоты с Камчатки внесли решающий вклад в освобождение Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, что стало завершающим этапом операции по освобождению региона.
Об этом шла речь на встрече губернатора Камчатского края Владимира Солодова с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
"Встретился с нашими военнослужащими 40-й гвардейской бригады морской пехоты. От ребят большие слова благодарности. Они характеризуют руководителей администрации Курской области словом "золотые люди", - сказал Солодов после встречи.
Губернатор Камчатки особо отметил вклад батальона "Арктика" 40-й бригады, который участвовал в штурме монастыря, находившегося под контролем украинских войск с августа 2024 года. Освобождение этой святыни в апреле 2025 года стало символическим завершением боев за Курскую область.
На встрече Солодов поблагодарил Хинштейна за поддержку инициативы о награждении многодетной семьи из курского Льгова, проживающей сейчас на Камчатке. В этой семье десять детей, пятеро из которых служат в армии и участвуют в специальной военной операции.
"Это выдающаяся семья: у них 10 детей, из которых пятеро исполняют воинский долг. Это живая связь Курской области и Камчатки, казалось бы, через всю страну", - подчеркнул камчатский губернатор.
Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что "крепкая связь между людьми и регионами не знает расстояний". Он высоко оценил вклад камчатских военнослужащих в защиту рубежей России на курском направлении.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, включая вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий.
