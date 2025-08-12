https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034702751.html

Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря

Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря - РИА Новости, 12.08.2025

Морпехи с Камчатки участвовали в освобождении Свято-Николаевского монастыря

Бойцы 40-й бригады морской пехоты с Камчатки внесли решающий вклад в освобождение Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, что... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:10:00+03:00

2025-08-12T04:10:00+03:00

2025-08-12T04:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

камчатка

камчатский край

владимир солодов

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы 40-й бригады морской пехоты с Камчатки внесли решающий вклад в освобождение Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, что стало завершающим этапом операции по освобождению региона. Об этом шла речь на встрече губернатора Камчатского края Владимира Солодова с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. "Встретился с нашими военнослужащими 40-й гвардейской бригады морской пехоты. От ребят большие слова благодарности. Они характеризуют руководителей администрации Курской области словом "золотые люди", - сказал Солодов после встречи. Губернатор Камчатки особо отметил вклад батальона "Арктика" 40-й бригады, который участвовал в штурме монастыря, находившегося под контролем украинских войск с августа 2024 года. Освобождение этой святыни в апреле 2025 года стало символическим завершением боев за Курскую область. На встрече Солодов поблагодарил Хинштейна за поддержку инициативы о награждении многодетной семьи из курского Льгова, проживающей сейчас на Камчатке. В этой семье десять детей, пятеро из которых служат в армии и участвуют в специальной военной операции. "Это выдающаяся семья: у них 10 детей, из которых пятеро исполняют воинский долг. Это живая связь Курской области и Камчатки, казалось бы, через всю страну", - подчеркнул камчатский губернатор. Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что "крепкая связь между людьми и регионами не знает расстояний". Он высоко оценил вклад камчатских военнослужащих в защиту рубежей России на курском направлении. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, включая вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий.

https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html

https://ria.ru/20250310/muzej-2004052043.html

https://ria.ru/20250426/monastyr-2013603668.html

курская область

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, камчатка, камчатский край, владимир солодов, александр хинштейн