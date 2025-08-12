https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034697291.html

В Доме ребенка на Камчатке детей эвакуировали во время землетрясения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Во время мощного землетрясения на Камчатке 30 июля сотрудники Петропавловск-Камчатского городского Дома ребенка не покинули здание, а собрали грудных и малолетних в безопасных помещениях, а затем эвакуировали детей, сообщает правительство Камчатского края. "Мы только закончили кормление, когда начались толчки. Я находилась рядом с колыбельками и сразу собрала их в центре комнаты, подальше от окон и шкафов. Дети маленькие, они, конечно, ничего не поняли. Нас в тот момент было двое на девять малышей, поэтому мы не покидали помещение до окончания толчков", - рассказала медицинская сестра Елена Сыпун. По словам сотрудников учреждения, в момент землетрясения, которое достигло магнитуды 8,8, в здании находились дети грудного и раннего возраста. Персонал оперативно среагировал на чрезвычайную ситуацию — воспитатели и нянечки собрали детей в безопасных зонах помещений, подальше от окон и мебели, которая могла представлять опасность. Особенно сложная ситуация сложилась в группе для детей до 4 лет, где находились 12 воспитанников. Как рассказала логопед Юлия Гвоздеева, педагоги действовали слаженно и профессионально: "Ни криков, ни паники — малыши повели себя удивительно спокойно. Все педагоги и нянечки действовали чётко". Охранник учреждения Олег Сизиков, участвовавший в эвакуации, отметил: "Надо в первую очередь спасать детей и женщин. Тем более грудных малышей. Мы дождались, пока закончится первый толчок, и сразу начали выносить детей". Благодаря грамотным и оперативным действиям персонала все дети были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. В здании, которому в этом году исполняется 90 лет, не обнаружено серьезных повреждений. Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка, основанный в 1935 году, является старейшим учреждением такого профиля на Дальнем Востоке. В 2025 году он отмечает свой 90-летний юбилей. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.

