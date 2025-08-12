https://ria.ru/20250812/izyum-2034791922.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.08.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
Украинский телеканал "Общественное" сообщает о взрывах в городе Изюме Харьковской области. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:54:00+03:00
2025-08-12T13:54:00+03:00
2025-08-12T13:54:00+03:00
в мире
харьковская область
изюм (город)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщает о взрывах в городе Изюме Харьковской области. "В Изюме прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале харьковского отделения телеканала "Общественное Харьков". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
изюм (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, изюм (город), россия, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Изюм (город), Россия, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы
В Изюме Харьковской области прогремели взрывы