05:37 12.08.2025 (обновлено: 15:44 12.08.2025)
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США - РИА Новости, 12.08.2025
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США
Фигурант уголовного дела, совершивший ДТП со смертельным исходом, несколько лет скрывался от правосудия за границей и был экстрадирован в Иркутск из США
ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Фигурант уголовного дела, совершивший ДТП со смертельным исходом, несколько лет скрывался от правосудия за границей и был экстрадирован в Иркутск из США, сообщает ГУМВД по Иркутской области. По данным следствия, в ноябре 2017 года в Ленинском округе Иркутска мужчина на высокой скорости ехал на автомобиле Nissan Teana и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В декабре 2022 года подозреваемый, пытаясь избежать уголовной ответственности, покинул территорию России. Позже сотрудниками Интерпола регионального главка МВД организовали его международный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина скрывался от правосудия в Белоруссии, Турции, Таиланде и США. "Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами по каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить его местонахождение. В текущем году по запросу российской стороны иркутянин задержан на территории Соединённых Штатов Америки и в июне текущего года выдан правоохранительным органам России", - говорится в сообщении. По данным полиции, это первый случай в истории Иркутской области экстрадиции преступника из США. В настоящий момент 43-летний обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора суда.
Обвиняемый, экстрадированный в Иркутск из США
Обвиняемый, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован в Иркутск из США, сообщает ГУМВД по Иркутской области. По данным следствия, в 2017-м мужчина на высокой скорости сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В декабре 2022-го подозреваемый, пытаясь избежать уголовной ответственности, покинул территорию России. Мужчина скрывался от правосудия в Белоруссии, Турции, Таиланде и США.
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США

МВД: фигуранта дела о смертельном ДТП в Иркутске экстрадировали из США

ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Фигурант уголовного дела, совершивший ДТП со смертельным исходом, несколько лет скрывался от правосудия за границей и был экстрадирован в Иркутск из США, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По данным следствия, в ноябре 2017 года в Ленинском округе Иркутска мужчина на высокой скорости ехал на автомобиле Nissan Teana и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В декабре 2022 года подозреваемый, пытаясь избежать уголовной ответственности, покинул территорию России. Позже сотрудниками Интерпола регионального главка МВД организовали его международный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина скрывался от правосудия в Белоруссии, Турции, Таиланде и США.
"Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами по каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить его местонахождение. В текущем году по запросу российской стороны иркутянин задержан на территории Соединённых Штатов Америки и в июне текущего года выдан правоохранительным органам России", - говорится в сообщении.
По данным полиции, это первый случай в истории Иркутской области экстрадиции преступника из США. В настоящий момент 43-летний обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора суда.
