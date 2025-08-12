https://ria.ru/20250812/irkutsk-2034707590.html

Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США

Фигурант уголовного дела, совершивший ДТП со смертельным исходом, несколько лет скрывался от правосудия за границей и был экстрадирован в Иркутск из США,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T05:37:00+03:00

2025-08-12T05:37:00+03:00

2025-08-12T15:44:00+03:00

происшествия

сша

иркутск

иркутская область

интерпол

ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Фигурант уголовного дела, совершивший ДТП со смертельным исходом, несколько лет скрывался от правосудия за границей и был экстрадирован в Иркутск из США, сообщает ГУМВД по Иркутской области. По данным следствия, в ноябре 2017 года в Ленинском округе Иркутска мужчина на высокой скорости ехал на автомобиле Nissan Teana и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В декабре 2022 года подозреваемый, пытаясь избежать уголовной ответственности, покинул территорию России. Позже сотрудниками Интерпола регионального главка МВД организовали его международный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина скрывался от правосудия в Белоруссии, Турции, Таиланде и США. "Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами по каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить его местонахождение. В текущем году по запросу российской стороны иркутянин задержан на территории Соединённых Штатов Америки и в июне текущего года выдан правоохранительным органам России", - говорится в сообщении. По данным полиции, это первый случай в истории Иркутской области экстрадиции преступника из США. В настоящий момент 43-летний обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора суда.

сша

иркутск

иркутская область

