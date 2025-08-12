https://ria.ru/20250812/iran-2034904768.html
Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике
Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике - РИА Новости, 12.08.2025
Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике
Иран может провести прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной тематике, если для этого сложатся "подходящие условия", заявил во вторник вице-президент РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:00:00+03:00
2025-08-12T18:00:00+03:00
2025-08-12T23:35:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 11 авг – РИА Новости. Иран может провести прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной тематике, если для этого сложатся "подходящие условия", заявил во вторник вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончательного решения относительно возобновления переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе нет, однако контакты между сторонами по этому вопросу продолжаются. "Мы заявили США о своей готовности к укреплению доверия, но, похоже, они сами себя усыпили, и теперь готовы вести переговоры на сбалансированных условиях… если условия будут подходящими, можно будет провести прямые переговоры", - сказал Ареф, его слова приводит иранское агентство ISNA. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Израилем. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250731/ssha-2032483994.html
https://ria.ru/20250812/iran-2034737316.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике
Вице-президент Ареф: Иран может провести переговоры с США по ядерной тематике
ТЕГЕРАН, 11 авг – РИА Новости. Иран может провести прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной тематике, если для этого сложатся "подходящие условия", заявил во вторник вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончательного решения относительно возобновления переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе нет, однако контакты между сторонами по этому вопросу продолжаются.
"Мы заявили США о своей готовности к укреплению доверия, но, похоже, они сами себя усыпили, и теперь готовы вести переговоры на сбалансированных условиях… если условия будут подходящими, можно будет провести прямые переговоры", - сказал Ареф, его слова приводит иранское агентство ISNA.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Израилем.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".