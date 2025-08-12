https://ria.ru/20250812/iran-2034904768.html

Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике

Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике - РИА Новости, 12.08.2025

Иран может провести прямые переговоры с США по ядерной тематике

Иран может провести прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной тематике, если для этого сложатся "подходящие условия", заявил во вторник вице-президент

ТЕГЕРАН, 11 авг – РИА Новости. Иран может провести прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной тематике, если для этого сложатся "подходящие условия", заявил во вторник вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончательного решения относительно возобновления переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе нет, однако контакты между сторонами по этому вопросу продолжаются. "Мы заявили США о своей готовности к укреплению доверия, но, похоже, они сами себя усыпили, и теперь готовы вести переговоры на сбалансированных условиях… если условия будут подходящими, можно будет провести прямые переговоры", - сказал Ареф, его слова приводит иранское агентство ISNA. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Израилем. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

