Гуцул передала сторонникам призыв продолжать борьбу с диктатурой Санду

КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул через адвокатов передала из СИЗО в Кишиневе послание участникам акций протеста, в котором заявила о готовности бороться с диктатурой президента Молдавии Майи Санду, сообщил во вторник на митинге советник по внешней политике Исполкома (правительство) региона Юрий Кузнецов.Акции в поддержку главы Гагаузии проходят ежедневно уже вторую неделю. Участники митингов требуют освобождения Гуцул и обвиняют власти в политических репрессиях. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку."Ваша поддержка мотивирует и дает силы бороться дальше с диктатурой, нынешней властью и несправедливостью. Я отстаиваю право каждого вашего голоса, который вы мне доверили. Эту народную любовь невозможно купить ни за какие деньги, как об этом подло и низко пишут провластные СМИ. Благодарю вас за поддержку и продолжим политическую борьбу против режима Майи Санду", - говорится в обращении Гуцул, озвученном на митинге в Кишиневе.В обращении содержится призыв к межэтническому единству в Молдавии."Мы один народ. Гагаузы, молдаване, украинцы, русские, болгары. Нет ничего дороже, чем наше единство. А мы с вами одна большая победная семья", - говорится в послании.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов

