19:25 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/gubernator-2034882219.html
Калужский губернатор рассказал о работе в мессенджере Max
Калужский губернатор рассказал о работе в мессенджере Max
технологии
калужская область
россия
владислав шапша
общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что члены правительства региона общаются в отечественном мессенджере Max, и сам он готов завести там свой канал, как только это позволит сделать функционал платформы. "Всегда стараюсь задействовать все средства обратной связи с жителями. Для оперативного взаимодействия с членами своего правительства уже начал использовать отечественный мессенджер Макс", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что по его наблюдениям, все больше его знакомых и жителей региона начинаются пользоваться этим мессенджером. "Как только функционал мессенджера позволит открыть канал, а разработчики уже анонсировали такую возможность, сразу же ей воспользуюсь, чтобы оставаться с жителями на связи и в Максе", - подчеркнул губернатор. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
технологии, калужская область, россия, владислав шапша, общество
Технологии, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Общество
Калужский губернатор рассказал о работе в мессенджере Max

Шапша: члены правительства Калужской области общаются в мессенджере Max

© Getty Images / SOPA Images/Thomas FullerМессенджер Max
Мессенджер Max
© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller
Мессенджер Max. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что члены правительства региона общаются в отечественном мессенджере Max, и сам он готов завести там свой канал, как только это позволит сделать функционал платформы.
"Всегда стараюсь задействовать все средства обратной связи с жителями. Для оперативного взаимодействия с членами своего правительства уже начал использовать отечественный мессенджер Макс", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по его наблюдениям, все больше его знакомых и жителей региона начинаются пользоваться этим мессенджером.
"Как только функционал мессенджера позволит открыть канал, а разработчики уже анонсировали такую возможность, сразу же ей воспользуюсь, чтобы оставаться с жителями на связи и в Максе", - подчеркнул губернатор.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
ТехнологиКалужская областьРоссияВладислав ШапшаОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала