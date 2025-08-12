Калужский губернатор рассказал о работе в мессенджере Max
Шапша: члены правительства Калужской области общаются в мессенджере Max
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что члены правительства региона общаются в отечественном мессенджере Max, и сам он готов завести там свой канал, как только это позволит сделать функционал платформы.
"Всегда стараюсь задействовать все средства обратной связи с жителями. Для оперативного взаимодействия с членами своего правительства уже начал использовать отечественный мессенджер Макс", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по его наблюдениям, все больше его знакомых и жителей региона начинаются пользоваться этим мессенджером.
"Как только функционал мессенджера позволит открыть канал, а разработчики уже анонсировали такую возможность, сразу же ей воспользуюсь, чтобы оставаться с жителями на связи и в Максе", - подчеркнул губернатор.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
