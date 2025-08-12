Рейтинг@Mail.ru
С сентября вступят в силу новые требования безопасности канатных дорог - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/gost-2034698568.html
С сентября вступят в силу новые требования безопасности канатных дорог
С сентября вступят в силу новые требования безопасности канатных дорог - РИА Новости, 12.08.2025
С сентября вступят в силу новые требования безопасности канатных дорог
Подвесные канатные дороги для транспортирования людей следует регулярно проверять для обеспечения их безопасности, привлекая для этого людей с соответствующей... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T02:36:00+03:00
2025-08-12T02:36:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009770302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b38904443b4985ebe16f91e87a38fa6.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подвесные канатные дороги для транспортирования людей следует регулярно проверять для обеспечения их безопасности, привлекая для этого людей с соответствующей квалификацией, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости. Документ перечисляет факторы риска, которые могут привести к опасной ситуации. Например, это отсутствие пропускного пункта перед посадочной площадкой, отсутствие на месте обученного персонала, отсутствие указателей и другое. Кроме того, перечисляется, какие элементы такой дороги необходимо проверять на ежедневной, а какие - на ежемесячной и ежегодной основе. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
https://realty.ria.ru/20250723/montazh-2030881636.html
https://realty.ria.ru/20250805/sochi-2033466060.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009770302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71c6e55f28bde409deeaa317c33f8384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
С сентября вступят в силу новые требования безопасности канатных дорог

В России с 1 сентября вступает в силу ГОСТ безопасности подвесных канатных дорог

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники" и канатная дорога в Москве
Стадион Лужники и канатная дорога в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стадион "Лужники" и канатная дорога в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подвесные канатные дороги для транспортирования людей следует регулярно проверять для обеспечения их безопасности, привлекая для этого людей с соответствующей квалификацией, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости.
Документ перечисляет факторы риска, которые могут привести к опасной ситуации. Например, это отсутствие пропускного пункта перед посадочной площадкой, отсутствие на месте обученного персонала, отсутствие указателей и другое.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Монтаж канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ завершат до конца года
23 июля, 16:30
Кроме того, перечисляется, какие элементы такой дороги необходимо проверять на ежедневной, а какие - на ежемесячной и ежегодной основе.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Аукцион по продаже канатной дороги в горах Сочи пройдет в сентябре
5 августа, 13:56
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала