ГД может рассмотреть денонсацию соглашения с США по плутонию - РИА Новости, 12.08.2025
13:02 12.08.2025
ГД может рассмотреть денонсацию соглашения с США по плутонию
сша
россия
госдума рф
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Госдума может в сентябре рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, следует из решения думского комитета по международным делам, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце июля. В пояснительной записке отмечается, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным. "Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения:.. установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой – сентябрь 2025 года", - сказано в документе.
сша
россия
сша, россия, госдума рф
США, Россия, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Госдума может в сентябре рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, следует из решения думского комитета по международным делам, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце июля. В пояснительной записке отмечается, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения:.. установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой – сентябрь 2025 года", - сказано в документе.
