Госдума планирует изменить ситуацию с домашним заданием школьников

08:41 12.08.2025 (обновлено: 09:28 12.08.2025)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госдума планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашним заданием школьников, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации", — написал он в своем Telegram-канале. По словам Володина, существуют предложения по исключению формальностей при выполнении домашних заданий, например, по части использования искусственного интеллекта и поиска готовых решений в Интернете. При этом нужно сохранить этот вид учебной деятельности как таковой, чтобы у школьников развивались творческие навыки, критическое мышление, самостоятельность и анализ.Также Володин рассказал об оживленной дискуссии по вопросу о большой нагрузке на учеников. Анализ показал, что, по мнению большинства, объемы работы у школьников избыточны, их необходимо снижать.
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Школьники во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госдума планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашним заданием школьников, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, существуют предложения по исключению формальностей при выполнении домашних заданий, например, по части использования искусственного интеллекта и поиска готовых решений в Интернете. При этом нужно сохранить этот вид учебной деятельности как таковой, чтобы у школьников развивались творческие навыки, критическое мышление, самостоятельность и анализ.
Также Володин рассказал об оживленной дискуссии по вопросу о большой нагрузке на учеников. Анализ показал, что, по мнению большинства, объемы работы у школьников избыточны, их необходимо снижать.
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала