Госдума планирует изменить ситуацию с домашним заданием школьников
Госдума планирует изменить ситуацию с домашним заданием школьников
2025-08-12T08:41:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госдума планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашним заданием школьников, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации", — написал он в своем Telegram-канале. По словам Володина, существуют предложения по исключению формальностей при выполнении домашних заданий, например, по части использования искусственного интеллекта и поиска готовых решений в Интернете. При этом нужно сохранить этот вид учебной деятельности как таковой, чтобы у школьников развивались творческие навыки, критическое мышление, самостоятельность и анализ.Также Володин рассказал об оживленной дискуссии по вопросу о большой нагрузке на учеников. Анализ показал, что, по мнению большинства, объемы работы у школьников избыточны, их необходимо снижать.
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин: в ГД прорабатывают изменение подхода к домашнему заданию школьников
