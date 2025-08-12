https://ria.ru/20250812/gosduma-2034697849.html
В ГД рассказали об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к участникам конкурсов на заключение концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Теперь для участия в таких конкурсах компании обязаны заранее подтвердить свою техническую, финансовую и кадровую состоятельность", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что также вводятся четкие критерии по наличию оборудования, специалистов, опыта и ресурсов для выполнения обязательств. По его словам, это позволит повысить надежность отбора и минимизировать риски передачи объектов в управление неподготовленным организациям. "Эти изменения направлены на решение системной проблемы: раньше нередко заключались соглашения с компаниями, которые не имели ни возможности, ни намерений инвестировать в модернизацию. В результате - срывы ремонтов, рост аварийности, ухудшение качества услуг. По сути, мы делаем так, что концессионные механизмы должны работать в интересах жителей. Если бизнес берёт на себя ответственность за объекты жизнеобеспечения, то приоритетом должна быть не только экономическая эффективность, но и реальное улучшение качества коммунальных услуг", - отметил он. Якубовский подчеркнул, что данные изменения являются шагом к усилению контроля и восстановлению доверия к системе концессий в ЖКХ.
