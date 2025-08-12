https://ria.ru/20250812/gosduma-2034697849.html

В ГД рассказали об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

В ГД рассказали об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ - РИА Новости, 12.08.2025

В ГД рассказали об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что позволит улучшить... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T02:17:00+03:00

2025-08-12T02:17:00+03:00

2025-08-12T02:17:00+03:00

жкх

россия

александр якубовский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к участникам конкурсов на заключение концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Теперь для участия в таких конкурсах компании обязаны заранее подтвердить свою техническую, финансовую и кадровую состоятельность", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что также вводятся четкие критерии по наличию оборудования, специалистов, опыта и ресурсов для выполнения обязательств. По его словам, это позволит повысить надежность отбора и минимизировать риски передачи объектов в управление неподготовленным организациям. "Эти изменения направлены на решение системной проблемы: раньше нередко заключались соглашения с компаниями, которые не имели ни возможности, ни намерений инвестировать в модернизацию. В результате - срывы ремонтов, рост аварийности, ухудшение качества услуг. По сути, мы делаем так, что концессионные механизмы должны работать в интересах жителей. Если бизнес берёт на себя ответственность за объекты жизнеобеспечения, то приоритетом должна быть не только экономическая эффективность, но и реальное улучшение качества коммунальных услуг", - отметил он. Якубовский подчеркнул, что данные изменения являются шагом к усилению контроля и восстановлению доверия к системе концессий в ЖКХ.

https://ria.ru/20250720/gosduma-2030219397.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, александр якубовский, госдума рф