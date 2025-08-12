https://ria.ru/20250812/gosduma-2034695522.html

В ГД предложили внедрить в банки сервисы переводов на благотворительность

В ГД предложили внедрить в банки сервисы переводов на благотворительность - РИА Новости, 12.08.2025

В ГД предложили внедрить в банки сервисы переводов на благотворительность

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение глава Банка России... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T01:11:00+03:00

2025-08-12T01:11:00+03:00

2025-08-12T01:11:00+03:00

общество

яна лантратова

госдума рф

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение глава Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить рекомендации ЦБ для банков и иных схожих экосистем по запуску сервисов, направленных на безопасную и удобную благотворительную деятельность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, рассмотреть целесообразность издания рекомендации Банка России, направленных на создание во всех крупных банках и экосистемах страны сервисов, облегчающих для граждан участие в благотворительности", - сказано в письме. В документе Лантратова рассказала, что в сегодняшних условиях россияне демонстрируют готовность к активному участию в благотворительности и "благотворительный" потенциал граждан можно назвать высоким. Так, она привела данные ВЦИОМ, согласно которым, в течение последних 4–5 лет 73% россиян участвовали в благотворительности, что является максимальным показателем за весь период измерений, а доля тех, кто вообще не участвовал в благотворительности, сократилась до 25%, что вдвое меньше уровня 2007 года. По мнению политика, в этих условиях государство и крупный бизнес, в частности, банковский сектор и иные сектора, связанные с аккумулированием денежных средств граждан, должны объединить усилия, чтобы обеспечить для россиян доступные и надежные каналы для занятия благотворительностью на системной основе. Лантратова уточнила, что некоторые банки и крупные экосистемы уже внедряют инструменты, облегчающие участие граждан в благотворительности, и такие сервисы продемонстрировали свою эффективность и удобство и могут быть распространены на весь рынок финансовых и иных услуг. Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит повысить уровень доверия россиян к благотворительным организациям и значительно увеличить объем средств, направляемых на социальные нужды.

https://ria.ru/20250805/gosduma-2033485054.html

https://ria.ru/20250801/gosduma-2032749424.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яна лантратова, госдума рф, вциом