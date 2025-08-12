https://ria.ru/20250812/glava-2034843926.html
Глава МИД Словакии надеется на позитивное развитие событий на Украине
2025-08-12T16:58:00+03:00
в мире
словакия
украина
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
БРАТИСЛАВА, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар верит, что предстоящая встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать позитивному развитию событий в контексте украинского вопроса, сообщила пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Мы поддерживаем все инициативы, которые направлены к справедливому и долгосрочному миру на Украине. Призываем все заинтересованные стороны к конструктивному подходу к переговорам с целью найти общие решения, которые позволят завершить конфликт. Мы верим, что готовящийся саммит на Аляске будет способствовать позитивному развитию", - заявил Бланар, его слова приводит пресс-служба МИД Словакии. По мнению министра, частью переговоров о мире должна быть и Украина, а активную роль в этом процессе также мог бы сыграть Европейский союз. "Правительство Словакии, по словам главы словацкого МИД, с самого начала стоит на стороне мира и последовательно поддерживает все ответственные международные инициативы, включая те, что идут со стороны американской администрации, направленные на скорейшее завершение конфликта на Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.
словакия
украина
в мире, словакия, украина, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Словакия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
