Глава ФСБ отметил рост преступлений, совершенных под влиянием Украины
Глава ФСБ отметил рост преступлений, совершенных под влиянием Украины - РИА Новости, 12.08.2025
Глава ФСБ отметил рост преступлений, совершенных под влиянием Украины
Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников отметил рост преступлений террористической направленности, исполнителями которых были лица, подпавшие... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников отметил рост преступлений террористической направленности, исполнителями которых были лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. "Открывая заседание, Александр Бортников отметил существенный рост числа преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций", - говорится в сообщении.
