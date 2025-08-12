Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 12.08.2025 (обновлено: 06:04 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/geroy-2034692587.html
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России - РИА Новости, 12.08.2025
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России
Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:04:00+03:00
2025-08-12T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-30см
су-34
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_efa84f78fa0a270834d8cbd739c170f7.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны. День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. Они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). "Сегодня Военно-воздушные силы успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды – звания Героя Российской Федерации", — рассказали в ведомстве. За время проведения СВО расширилась номенклатура авиационных средств поражения, а те, что поставляются в ВВС сейчас, позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях. Кроме того, последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В планах — обеспечить всю аэродромную сеть ВС РФ такими укрытиями. Среди основных направлений развития ВВС — повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Их дорабатывают под применение перспективных средств поражения класса "воздух-поверхность". Также модернизируются сверхтяжелые дальние военно-транспортные самолеты Ан-124 и тяжелые Ил-76МД.
https://ria.ru/20250802/geroy-2032981420.html
https://ria.ru/20250710/geroy-2028329297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_109:0:1854:1309_1920x0_80_0_0_95d0619bd498d3a2bb37dc631a221f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-34, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-34, Су-35С
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России

Минобороны: Героем России за время СВО стал 31 летчик ВВС

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны.
День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. Они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС).
Полковник Юрий Пытиков - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе
2 августа, 13:18
"Сегодня Военно-воздушные силы успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды – звания Героя Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
За время проведения СВО расширилась номенклатура авиационных средств поражения, а те, что поставляются в ВВС сейчас, позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях. Кроме того, последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В планах — обеспечить всю аэродромную сеть ВС РФ такими укрытиями.
Среди основных направлений развития ВВС — повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Их дорабатывают под применение перспективных средств поражения класса "воздух-поверхность". Также модернизируются сверхтяжелые дальние военно-транспортные самолеты Ан-124 и тяжелые Ил-76МД.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Максим Ферар во время награждения - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных
10 июля, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-30СМСу-34Су-35С
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала