Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России

Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России - РИА Новости, 12.08.2025

Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России

Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны.

2025-08-12T00:04:00+03:00

2025-08-12T00:04:00+03:00

2025-08-12T06:04:00+03:00

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны. День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. Они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). "Сегодня Военно-воздушные силы успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды – звания Героя Российской Федерации", — рассказали в ведомстве. За время проведения СВО расширилась номенклатура авиационных средств поражения, а те, что поставляются в ВВС сейчас, позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях. Кроме того, последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В планах — обеспечить всю аэродромную сеть ВС РФ такими укрытиями. Среди основных направлений развития ВВС — повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Их дорабатывают под применение перспективных средств поражения класса "воздух-поверхность". Также модернизируются сверхтяжелые дальние военно-транспортные самолеты Ан-124 и тяжелые Ил-76МД.

