https://ria.ru/20250812/geroy-2034692587.html
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России - РИА Новости, 12.08.2025
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России
Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:04:00+03:00
2025-08-12T00:04:00+03:00
2025-08-12T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-30см
су-34
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_efa84f78fa0a270834d8cbd739c170f7.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны. День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. Они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). "Сегодня Военно-воздушные силы успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды – звания Героя Российской Федерации", — рассказали в ведомстве. За время проведения СВО расширилась номенклатура авиационных средств поражения, а те, что поставляются в ВВС сейчас, позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях. Кроме того, последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В планах — обеспечить всю аэродромную сеть ВС РФ такими укрытиями. Среди основных направлений развития ВВС — повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Их дорабатывают под применение перспективных средств поражения класса "воздух-поверхность". Также модернизируются сверхтяжелые дальние военно-транспортные самолеты Ан-124 и тяжелые Ил-76МД.
https://ria.ru/20250802/geroy-2032981420.html
https://ria.ru/20250710/geroy-2028329297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_109:0:1854:1309_1920x0_80_0_0_95d0619bd498d3a2bb37dc631a221f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-34, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-34, Су-35С
Минобороны назвало количество летчиков, ставших Героями России
Минобороны: Героем России за время СВО стал 31 летчик ВВС
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Героем России за время проведения спецоперации стал 31 военнослужащий летного состава Военно-воздушных сил России, сообщили в Минобороны.
День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России
12 августа. Они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС
).
"Сегодня Военно-воздушные силы успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды – звания Героя Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
За время проведения СВО расширилась номенклатура авиационных средств поражения, а те, что поставляются в ВВС сейчас, позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях. Кроме того, последние два года на основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В планах — обеспечить всю аэродромную сеть ВС РФ такими укрытиями.
Среди основных направлений развития ВВС — повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Их дорабатывают под применение перспективных средств поражения класса "воздух-поверхность". Также модернизируются сверхтяжелые дальние военно-транспортные самолеты Ан-124 и тяжелые Ил-76МД.