https://ria.ru/20250812/frg-2034859040.html
АдГ вновь опередила ХДС/ХСС по популярности, пишет Bild
АдГ вновь опередила ХДС/ХСС по популярности, пишет Bild - РИА Новости, 12.08.2025
АдГ вновь опередила ХДС/ХСС по популярности, пишет Bild
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь опередила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и вышла на первое место по... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:35:00+03:00
2025-08-12T17:35:00+03:00
2025-08-12T17:35:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь опередила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и вышла на первое место по популярности в ФРГ, сообщает во вторник издание Bild со ссылкой на исследование института Forsa. Согласно этим данным, рейтинг АдГ вырос на 1% до 26%, что выводит партию на первое место по популярности. Поддержка ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию, напротив, снизилась на 1% до 24%. В апреле этого года АдГ уже выходила на первое место по популярности с 25% против 24% у блока ХДС/ХСС, согласно опросу компании Ipsos. Уровень популярности партнера по коалиции, Социал-демократической партии Германии, остался на уровне 13%. Таким образом, в сумме правящую коалицию поддерживает всего около 37% населения. В последний раз такие низкие значения у блока ХДС/ХСС наблюдались в конце апреля, пишет газета. В аналогичном опросе на прошлой неделе уровень поддержки АдГ и блока ХДС/ХСС сравнялся на уровне 25%. В то же время, согласно результатам опроса института INSA от 11 августа, блок ХДС/ХСС сохранил за собой первенство, снизившись лишь на 0,5% до 27%, а уровень поддержки АдГ остался стабильным на уровне 25%.
https://ria.ru/20250812/opros-2034843733.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e24e713fc0cef85d0fafdd9b4514fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Bild
АдГ вновь опередила ХДС/ХСС по популярности, пишет Bild
Bild: АдГ вышла на первое место по популярности в Германии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь опередила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и вышла на первое место по популярности в ФРГ, сообщает во вторник издание Bild
со ссылкой на исследование института Forsa.
Согласно этим данным, рейтинг АдГ вырос на 1% до 26%, что выводит партию на первое место по популярности. Поддержка ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию, напротив, снизилась на 1% до 24%.
В апреле этого года АдГ уже выходила на первое место по популярности с 25% против 24% у блока ХДС/ХСС, согласно опросу компании Ipsos.
Уровень популярности партнера по коалиции, Социал-демократической партии Германии, остался на уровне 13%. Таким образом, в сумме правящую коалицию поддерживает всего около 37% населения.
В последний раз такие низкие значения у блока ХДС/ХСС наблюдались в конце апреля, пишет газета.
В аналогичном опросе на прошлой неделе уровень поддержки АдГ и блока ХДС/ХСС сравнялся на уровне 25%.
В то же время, согласно результатам опроса института INSA от 11 августа, блок ХДС/ХСС сохранил за собой первенство, снизившись лишь на 0,5% до 27%, а уровень поддержки АдГ остался стабильным на уровне 25%.