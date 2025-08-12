АдГ вновь опередила ХДС/ХСС по популярности, пишет Bild

https://ria.ru/20250812/frg-2034859040.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь опередила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и вышла на первое место по популярности в ФРГ, сообщает во вторник издание Bild со ссылкой на исследование института Forsa. Согласно этим данным, рейтинг АдГ вырос на 1% до 26%, что выводит партию на первое место по популярности. Поддержка ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию, напротив, снизилась на 1% до 24%. В апреле этого года АдГ уже выходила на первое место по популярности с 25% против 24% у блока ХДС/ХСС, согласно опросу компании Ipsos. Уровень популярности партнера по коалиции, Социал-демократической партии Германии, остался на уровне 13%. Таким образом, в сумме правящую коалицию поддерживает всего около 37% населения. В последний раз такие низкие значения у блока ХДС/ХСС наблюдались в конце апреля, пишет газета. В аналогичном опросе на прошлой неделе уровень поддержки АдГ и блока ХДС/ХСС сравнялся на уровне 25%. В то же время, согласно результатам опроса института INSA от 11 августа, блок ХДС/ХСС сохранил за собой первенство, снизившись лишь на 0,5% до 27%, а уровень поддержки АдГ остался стабильным на уровне 25%.

