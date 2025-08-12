Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии предъявили обвинение трем членам экипажа танкера Eagle S
13:39 12.08.2025 (обновлено: 17:19 12.08.2025)
В Финляндии предъявили обвинение трем членам экипажа танкера Eagle S
Замгенпрокурора Финляндии предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре, сообщило ведомство.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Замгенпрокурора Финляндии предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре, сообщило ведомство.Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи. "Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций", — говорится в заявлении. Обвиняемые отрицают вину. "Они также считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод", — добавили там. Обвинительное заключение передали в окружной суд Хельсинки. В конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция задержала танкер Eagle S по подозрению в повреждении кабеля. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну. При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Замгенпрокурора Финляндии предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре, сообщило ведомство.
Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи.
"Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций", — говорится в заявлении.
Обвиняемые отрицают вину.
"Они также считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод", — добавили там.
Обвинительное заключение передали в окружной суд Хельсинки.
В конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция задержала танкер Eagle S по подозрению в повреждении кабеля. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну.
При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2.
Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
