Евросоюз объявил условие для конструктивных переговоров по Украине
В заявлении стран ЕС утверждается необходимость прекращения боевых действий
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в заявлении по Украине на фоне предстоящих переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявили, что конструктивные переговоры о мире могут проходить только в условиях как минимум сокращения боевых действий.
"Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий", - указывается в документе.
В нем также утверждается , что "справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой".
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ.