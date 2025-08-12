Рейтинг@Mail.ru
Эстония не намерена упрощать переход границы с Россией - РИА Новости, 12.08.2025
09:08 12.08.2025 (обновлено: 09:34 12.08.2025)
Эстония не намерена упрощать переход границы с Россией
в мире
эстония
россия
нарва
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. "Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - приводит портал gazeta.ee слова министра, которые он произнес во время поездки в Нарву . По данным издания, Таро считает малореалистичными предложения создать электронную очередь к границе для пешеходов, чтобы они могли приходить к назначенному времени. По его мнению, поддержание работы такой системы потребовало бы больших расходов и плата за услугу была бы сравнительно высокой, отмечается в публикации. На вопрос, откроет ли со своей стороны Эстония границу для движения транспорта, когда Россия закончит реконструировать ивангородский пункт пропуска, министр ответил, что об этом говорить рано, добавляет издание. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
эстония
россия
нарва
в мире, эстония, россия, нарва
В мире, Эстония, Россия, Нарва
© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро.
"Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - приводит портал gazeta.ee слова министра, которые он произнес во время поездки в Нарву .
По данным издания, Таро считает малореалистичными предложения создать электронную очередь к границе для пешеходов, чтобы они могли приходить к назначенному времени. По его мнению, поддержание работы такой системы потребовало бы больших расходов и плата за услугу была бы сравнительно высокой, отмечается в публикации.
На вопрос, откроет ли со своей стороны Эстония границу для движения транспорта, когда Россия закончит реконструировать ивангородский пункт пропуска, министр ответил, что об этом говорить рано, добавляет издание.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
