Эстония не намерена упрощать переход границы с Россией
2025-08-12T09:08:00+03:00
2025-08-12T09:08:00+03:00
2025-08-12T09:34:00+03:00
в мире
эстония
россия
нарва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69556cd26d07b553655a1f4a939f1a5b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. "Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - приводит портал gazeta.ee слова министра, которые он произнес во время поездки в Нарву . По данным издания, Таро считает малореалистичными предложения создать электронную очередь к границе для пешеходов, чтобы они могли приходить к назначенному времени. По его мнению, поддержание работы такой системы потребовало бы больших расходов и плата за услугу была бы сравнительно высокой, отмечается в публикации. На вопрос, откроет ли со своей стороны Эстония границу для движения транспорта, когда Россия закончит реконструировать ивангородский пункт пропуска, министр ответил, что об этом говорить рано, добавляет издание. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
эстония
россия
нарва
Эстония не намерена упрощать переход границы с Россией
