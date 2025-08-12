https://ria.ru/20250812/es-2034821362.html

В Киеве заявили, что ЕС боится вызвать гнев Трампа

В Киеве заявили, что ЕС боится вызвать гнев Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

В Киеве заявили, что ЕС боится вызвать гнев Трампа

Лидеры Евросоюза боятся вызвать гнев президента США Дональда Трампа, который уже сформировал видение урегулирования конфликта на Украине, и поэтому будут влиять РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:51:00+03:00

2025-08-12T15:51:00+03:00

2025-08-12T16:03:00+03:00

в мире

сша

франция

гренландия

дональд трамп

эммануэль макрон

спиридон килинкаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_783363d7fff057692fe4763fdbdd7c90.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидеры Евросоюза боятся вызвать гнев президента США Дональда Трампа, который уже сформировал видение урегулирования конфликта на Украине, и поэтому будут влиять на него очень осторожно, заявил РИА Новости бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС пытаются диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. "Противодействовать западные страны этому процессу, я имею в виду встречу Путина и Трампа, будут очень осторожно. Поэтому западные, европейские страны будут в этом плане действовать осторожно, пытаясь не вызвать гнев Трампа. Они прекрасно понимают, что любое противодействие процессу переговоров Трамп будет воспринимать как личный вызов. Лично ему", - заявил Килинкаров РИА Новости. В качестве примера такой "опалы" Килинкаров привел президента Франции Эммануэля Макрона, посетившего в середине июня столицу Гренландии, про которую Трамп неоднократно заявлял, что она должна стать частью США. "Он (Макрон - ред.) один раз туда слетал, и его полностью отрубили от связи с Трампом. Он его просто проигнорировал, когда вел беседу со своими западными партнерами. Потом его точно так же "продинамил" и (спецпредставитель президента США Стив - ред.) Уиткофф. То есть его вообще выключили из мировых политических процессов", - отметил Килинкаров. Остальные европейские лидеры, с одной стороны, сделали из этого выводы для себя, а с другой - теперь пытаются спрятаться за спиной Макрона, которому в отношениях с Трампом уже нечего терять, считает экс-депутат Рады. "Он (Макрон - ред.) уже понимает, что его помножили на ноль, никаких шансов восстановить отношения с Трампом у него нет, поэтому, возможно, он будет лидером всей этой банды, которая хочет продолжения войны", - прогнозирует эксперт. Что касается заявлений европейцев, то, по мнению Килинкарова, они вряд ли повлияют на ход будущих переговоров и позицию Трампа. "Конечно, Трамп будет соблюдать какой-то ритуал, будут какие-то звонки, переговоры в преддверии встречи (с Путиным - ред.). Но это вовсе не означает, что что они смогут поменять позицию Трампа. У Трампа уже есть определенные наработки, свои мысли и идеи, каким образом можно урегулировать конфликт. Возможно, к чему-то Трамп прислушается, но, опять же, исходя из своих интересов, если это будет ему интересно. Он не собирается удовлетворять интересы кого бы то ни было, в том числе и своих европейских союзников. Ему это абсолютно не нужно. Он уже свою позицию сформировал и даже частично сформулировал", - считает Килинкаров. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250812/nyt-2034809735.html

https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html

сша

франция

гренландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, гренландия, дональд трамп, эммануэль макрон, спиридон килинкаров