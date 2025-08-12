https://ria.ru/20250812/es-2034732119.html

ЕС стремительно наращивает мощности по производству боеприпасов, пишут СМИ

ЕС стремительно наращивает мощности по производству боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2025

ЕС стремительно наращивает мощности по производству боеприпасов, пишут СМИ

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Евросоюз нарастит производство снарядов до 2 миллионов единиц за год, сообщила газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса."Годовая мощность Европы по изготовлению боеприпасов возросла с 300 тысяч (с 2022 года - ред.) до примерно 2 миллионов единиц к концу 2025 года", - говорится в интервью Кубилюса газете.Ранее газета ABC писала о планах компании Rheinmetall Expal Munitions увеличить число снарядов, производимых в Испании, до 450 тысяч в год, из-за чего страна может возглавить список крупнейших производителей припасов для артиллерии в Европе.Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине, которые препятствуют мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, страны Запада участвуют в конфликте не только за счет военной помощи, но посредством подготовки кадров на своей территории. В Кремле также предупреждали, что накачивание режима Зеленского оружием негативно отразится на урегулировании.

