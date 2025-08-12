Рейтинг@Mail.ru
ЕС стремительно наращивает мощности по производству боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2025
09:59 12.08.2025 (обновлено: 11:45 12.08.2025)
ЕС стремительно наращивает мощности по производству боеприпасов, пишут СМИ
в мире
россия
украина
андрюс кубилюс
евросоюз
нато
сергей лавров
европа
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Евросоюз нарастит производство снарядов до 2 миллионов единиц за год, сообщила газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса."Годовая мощность Европы по изготовлению боеприпасов возросла с 300 тысяч (с 2022 года - ред.) до примерно 2 миллионов единиц к концу 2025 года", - говорится в интервью Кубилюса газете.Ранее газета ABC писала о планах компании Rheinmetall Expal Munitions увеличить число снарядов, производимых в Испании, до 450 тысяч в год, из-за чего страна может возглавить список крупнейших производителей припасов для артиллерии в Европе.Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине, которые препятствуют мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, страны Запада участвуют в конфликте не только за счет военной помощи, но посредством подготовки кадров на своей территории. В Кремле также предупреждали, что накачивание режима Зеленского оружием негативно отразится на урегулировании.
россия
украина
европа
мадрид
испания
в мире, россия, украина, андрюс кубилюс, евросоюз, нато, сергей лавров, европа, мадрид, испания
В мире, Россия, Украина, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Европа, Мадрид, Испания
© AP Photo / Matt RourkeБоеприпасы
© AP Photo / Matt Rourke
Боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Евросоюз нарастит производство снарядов до 2 миллионов единиц за год, сообщила газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.
"Годовая мощность Европы по изготовлению боеприпасов возросла с 300 тысяч (с 2022 года - ред.) до примерно 2 миллионов единиц к концу 2025 года", - говорится в интервью Кубилюса газете.
Ранее газета ABC писала о планах компании Rheinmetall Expal Munitions увеличить число снарядов, производимых в Испании, до 450 тысяч в год, из-за чего страна может возглавить список крупнейших производителей припасов для артиллерии в Европе.
Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине, которые препятствуют мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, страны Запада участвуют в конфликте не только за счет военной помощи, но посредством подготовки кадров на своей территории. В Кремле также предупреждали, что накачивание режима Зеленского оружием негативно отразится на урегулировании.
В миреРоссияУкраинаАндрюс КубилюсЕвросоюзНАТОСергей ЛавровЕвропаМадридИспания
 
 
