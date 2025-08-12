Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, как пошлины США повлияют на стоимость алмазов - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/eksperty-2034739111.html
Аналитики рассказали, как пошлины США повлияют на стоимость алмазов
Аналитики рассказали, как пошлины США повлияют на стоимость алмазов - РИА Новости, 12.08.2025
Аналитики рассказали, как пошлины США повлияют на стоимость алмазов
Спад спроса на рынке сдержит мировые цены на алмазы от роста, несмотря на введение дополнительных импортных пошлин США на товары из Индии, а поддержать... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:35:00+03:00
2025-08-12T10:35:00+03:00
экономика
индия
сша
оаэ
дональд трамп
андрей смирнов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d23730e87a79dae1ac1101a02c807e22.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спад спроса на рынке сдержит мировые цены на алмазы от роста, несмотря на введение дополнительных импортных пошлин США на товары из Индии, а поддержать стоимость камней может перенос предприятий из Индии, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начнут действовать с 27 августа. Отраслевые издания в связи с этим уже отмечали, что для мировой алмазов это может стать "черным днём": рынок драгоценных камней рискует лишиться одного из самых важных экспортных секторов. "Если бы пошлины на импорт из Индии выли введены в более благоприятное для рынка алмазов время, то они могли бы усилить дефицит на алмазном рынке, крупнейшим сегментом которого является как раз рынок США, что привело бы к росту цен. Но в состоянии кризиса и падения цен на бриллианты ожидания пошлин практически не отразились на динамике цен", - оценивает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Рынок уже находится в кризисе из-за роста популярности искусственных алмазов и сокращения спроса на ограненные изделия в Китае", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Кроме того, несмотря на сокращение объемов огранки, цены на алмазы не вырастут, а продолжат снижаться в краткосрочном периоде и по причине переизбытка обработанных алмазов из-за чрезмерного объема отгрузок индийских производителей в США до вступления пошлин в силу, прогнозирует он. Поэтому покупателям выгодно временно отказаться от новых закупок в ожидании снижения цен ввиду избытка предложения. Поддержать индустрию может редомициляция индийских компаний или открытие отдельных фирм вне Индии. Например, компания "Титан", крупнейший ювелир Индии, уже объявила о планах создания производственных мощностей в ОАЭ, там соответствующая пошлина составляет только 10%. Кроме того, Совет продвижения экспорта драгоценностей (GJEPC) разрабатывает схемы легального реэкспорта через страны с низкими пошлинами: ОАЭ (10% пошлина), Мексика (25% против 50% для Индии), Бельгия (15% для ЕС). За год стоимость алмазов в мире сократилась примерно на 8,4%, до 91,59 доллара за карат - тогда индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 99,96 доллара. А с пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 42,2%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара за карат.
https://ria.ru/20250811/ssha-2034690268.html
https://ria.ru/20250811/nalog-2034513939.html
https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html
индия
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_12630c232b589647320b7ec0c207d796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, сша, оаэ, дональд трамп, андрей смирнов, евросоюз
Экономика, Индия, США, ОАЭ, Дональд Трамп, Андрей Смирнов, Евросоюз
Аналитики рассказали, как пошлины США повлияют на стоимость алмазов

Калачев: пошлины США на импорт из Индии не поддержат цены на алмазы

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Центр сортировки алмазов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спад спроса на рынке сдержит мировые цены на алмазы от роста, несмотря на введение дополнительных импортных пошлин США на товары из Индии, а поддержать стоимость камней может перенос предприятий из Индии, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начнут действовать с 27 августа. Отраслевые издания в связи с этим уже отмечали, что для мировой алмазов это может стать "черным днём": рынок драгоценных камней рискует лишиться одного из самых важных экспортных секторов.
Золото - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
Вчера, 23:33
"Если бы пошлины на импорт из Индии выли введены в более благоприятное для рынка алмазов время, то они могли бы усилить дефицит на алмазном рынке, крупнейшим сегментом которого является как раз рынок США, что привело бы к росту цен. Но в состоянии кризиса и падения цен на бриллианты ожидания пошлин практически не отразились на динамике цен", - оценивает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"Рынок уже находится в кризисе из-за роста популярности искусственных алмазов и сокращения спроса на ограненные изделия в Китае", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Чат-бот соцсети Трампа назвал его пошлины налогом для американцев
Вчера, 09:14
Кроме того, несмотря на сокращение объемов огранки, цены на алмазы не вырастут, а продолжат снижаться в краткосрочном периоде и по причине переизбытка обработанных алмазов из-за чрезмерного объема отгрузок индийских производителей в США до вступления пошлин в силу, прогнозирует он. Поэтому покупателям выгодно временно отказаться от новых закупок в ожидании снижения цен ввиду избытка предложения.
Поддержать индустрию может редомициляция индийских компаний или открытие отдельных фирм вне Индии. Например, компания "Титан", крупнейший ювелир Индии, уже объявила о планах создания производственных мощностей в ОАЭ, там соответствующая пошлина составляет только 10%.
Кроме того, Совет продвижения экспорта драгоценностей (GJEPC) разрабатывает схемы легального реэкспорта через страны с низкими пошлинами: ОАЭ (10% пошлина), Мексика (25% против 50% для Индии), Бельгия (15% для ЕС).
За год стоимость алмазов в мире сократилась примерно на 8,4%, до 91,59 доллара за карат - тогда индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 99,96 доллара. А с пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 42,2%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара за карат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
08:00
 
ЭкономикаИндияСШАОАЭДональд ТрампАндрей СмирновЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала