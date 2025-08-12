Эксперт оценила спрос на редкоземельные металлы в России
Трифонова: рост спроса на РЗМ в РФ стоит ожидать в транспортном сегменте
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рост спроса на редкоземельные металлы в России можно ожидать в сегменте производства пассажирских самолетов и электромобилей, при этом сейчас более 80% их внутреннего потребления приходится на продукты оптической промышленности и катализаторы, такое мнение высказала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Виктория Трифонова.
"Структура потребления оксидов РЗЭ (редкоземельных элементов - ред.) в России немного отличается от мировой. Более 80% внутреннего потребления приходится на продукты оптической промышленности и катализаторы (для нефтепереработки, химической промышленности, автокатализаторов). Далее, порядка 13% от общего внутреннего потребления используется в металлургических сплавах", - отметила Трифонова.
По ее словам, в мире же наибольшая доля потребления оксидов РЗЭ приходится на постоянные магниты, тогда как в России на данный сегмент сейчас уходит не более 1-2% внутреннего потребления, что говорит о потенциале роста спроса в этом направлении. "Например, к 2028 году "Росатом" планирует запуск производства 1 тысячи тонн постоянных магнитов (что составляет около 300 тонн в РЗЭ – это 20-25% текущего потребления). Согласно комплексным национальным планам развития, активный рост спроса на РЗМ в России можно ожидать также в сегменте пассажирских самолетов и электромобилей", - сказала она.
Трифонова добавила, что РЗМ критичны для развития высокотехнологичных отраслей, таких как медицинское оборудование, робототехника, электроника и IT, авиационная техника, а также в современной энергетике.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент РФ Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году.