Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила спрос на редкоземельные металлы в России - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ekspert-2034729473.html
Эксперт оценила спрос на редкоземельные металлы в России
Эксперт оценила спрос на редкоземельные металлы в России - РИА Новости, 12.08.2025
Эксперт оценила спрос на редкоземельные металлы в России
Рост спроса на редкоземельные металлы в России можно ожидать в сегменте производства пассажирских самолетов и электромобилей, при этом сейчас более 80% их... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:51:00+03:00
2025-08-12T09:51:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
антон алиханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/64/1556316400_0:223:3076:1953_1920x0_80_0_0_d35f8ce63c0efc86a046d7f9cb4fea57.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рост спроса на редкоземельные металлы в России можно ожидать в сегменте производства пассажирских самолетов и электромобилей, при этом сейчас более 80% их внутреннего потребления приходится на продукты оптической промышленности и катализаторы, такое мнение высказала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Виктория Трифонова. "Структура потребления оксидов РЗЭ (редкоземельных элементов - ред.) в России немного отличается от мировой. Более 80% внутреннего потребления приходится на продукты оптической промышленности и катализаторы (для нефтепереработки, химической промышленности, автокатализаторов). Далее, порядка 13% от общего внутреннего потребления используется в металлургических сплавах", - отметила Трифонова. По ее словам, в мире же наибольшая доля потребления оксидов РЗЭ приходится на постоянные магниты, тогда как в России на данный сегмент сейчас уходит не более 1-2% внутреннего потребления, что говорит о потенциале роста спроса в этом направлении. "Например, к 2028 году "Росатом" планирует запуск производства 1 тысячи тонн постоянных магнитов (что составляет около 300 тонн в РЗЭ – это 20-25% текущего потребления). Согласно комплексным национальным планам развития, активный рост спроса на РЗМ в России можно ожидать также в сегменте пассажирских самолетов и электромобилей", - сказала она. Трифонова добавила, что РЗМ критичны для развития высокотехнологичных отраслей, таких как медицинское оборудование, робототехника, электроника и IT, авиационная техника, а также в современной энергетике. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент РФ Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году.
https://ria.ru/20250812/ekspert-2034722327.html
https://ria.ru/20250810/metall-2034427971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/64/1556316400_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_27018a5f1d564176d35f3e8da20a97cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, антон алиханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Эксперт оценила спрос на редкоземельные металлы в России

Трифонова: рост спроса на РЗМ в РФ стоит ожидать в транспортном сегменте

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Металлургический комбинат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рост спроса на редкоземельные металлы в России можно ожидать в сегменте производства пассажирских самолетов и электромобилей, при этом сейчас более 80% их внутреннего потребления приходится на продукты оптической промышленности и катализаторы, такое мнение высказала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Виктория Трифонова.
"Структура потребления оксидов РЗЭ (редкоземельных элементов - ред.) в России немного отличается от мировой. Более 80% внутреннего потребления приходится на продукты оптической промышленности и катализаторы (для нефтепереработки, химической промышленности, автокатализаторов). Далее, порядка 13% от общего внутреннего потребления используется в металлургических сплавах", - отметила Трифонова.
Сталелитейное производство в Китае - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт оценила долю Китая и США в мировой добыче редкоземельных металлов
09:11
По ее словам, в мире же наибольшая доля потребления оксидов РЗЭ приходится на постоянные магниты, тогда как в России на данный сегмент сейчас уходит не более 1-2% внутреннего потребления, что говорит о потенциале роста спроса в этом направлении. "Например, к 2028 году "Росатом" планирует запуск производства 1 тысячи тонн постоянных магнитов (что составляет около 300 тонн в РЗЭ – это 20-25% текущего потребления). Согласно комплексным национальным планам развития, активный рост спроса на РЗМ в России можно ожидать также в сегменте пассажирских самолетов и электромобилей", - сказала она.
Трифонова добавила, что РЗМ критичны для развития высокотехнологичных отраслей, таких как медицинское оборудование, робототехника, электроника и IT, авиационная техника, а также в современной энергетике.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент РФ Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году.
Экскаватор с рудой - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Россия может войти в топ-5 рынка редкоземельных металлов, заявили эксперты
10 августа, 13:19
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала