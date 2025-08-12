https://ria.ru/20250812/ekaterinburg-2034767083.html
В Екатеринбурге супружеская пара отсудила у гадалки миллион рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Супружеская пара из Екатеринбурга подала в суд на "вещунью" Юлию после того, как "волшебные палочки" на 100 тысяч рублей и "чистка дома" не помогли поправить здоровье: с гадалки суд взыскал более миллиона рублей, сообщила пресс-служба Кировского районного суда столицы Урала. В инстанции рассказали, что осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин "Колдуй баба, колдуй дед" с проблемами со здоровьем. Вещунья Юлия обещала помочь, провела диагностику за 5 тысяч рублей, по итогам которой попросила клиентку привести на сеанс супруга. Во время визита выяснилось, что проблемы есть у обоих партнеров. Какие манипуляции проводились, не уточняется, но сначала гадалка взяла с супругов аванс в 112 тысяч рублей, затем попросила оплатить "чистку" дома в размере 55 тысяч рублей и расходные материалы на 20 тысяч. Юлия также предупредила пару о необходимости пройти обучение, для которого будут нужны "волшебные палочки" общей стоимостью 100 тысяч рублей. Пользуясь доверием супругов, она попросила помочь ей в оплате аренды помещения. Они согласились и передали "фее" 300 тысяч рублей, уточнили в суде. В декабре 2023 года после очередной "чистки" муж и жена поняли, что их обманули, так как положительных изменений манипуляции не принесли, а семейный бюджет опустошили. "Тогда Николай (супруг - ред.) обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. В суд ответчик не пришла. Было вынесено заочное решение, которым исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с Юлии денежные средства… всего 1 132 175 рублей", – заключили в пресс-службе.
