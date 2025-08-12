Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль протаранил остановку в Долгопрудном, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/dtp-2034896590.html
Автомобиль протаранил остановку в Долгопрудном, есть пострадавшие
Автомобиль протаранил остановку в Долгопрудном, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.08.2025
Автомобиль протаранил остановку в Долгопрудном, есть пострадавшие
Автомобиль протаранил остановку в подмосковном Долгопрудном, предварительно, два человека пострадали, сообщила администрация городского округа. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T21:43:00+03:00
2025-08-12T21:43:00+03:00
авто
долгопрудный
москва
hyundai creta
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Автомобиль протаранил остановку в подмосковном Долгопрудном, предварительно, два человека пострадали, сообщила администрация городского округа. "В Долгопрудном произошло серьезное ДТП. На Лихачевском проспекте, у ТЦ "Город", в остановку "Общежитие" (из Москвы) въехал легковой автомобиль", - говорится в Telegram-канале администрации округа. По данным подмосковного главка МВД, ДТП произошло примерно в 19.15 мск, за рулем иномарки был мужчина 2000 года рождения. &quot;По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Hyundai, совершил наезд на остановку общественного транспорта&quot;,- говорится в сообщении ведомства.По информации полиции, в ДТП в Долгопрудном пострадали пешеходы - 28-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, заключили в главке МВД.
https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html
https://ria.ru/20241129/moskva-1986384765.html
долгопрудный
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, долгопрудный, москва, hyundai creta, происшествия
Авто, Долгопрудный, Москва, Hyundai Creta, Происшествия
Автомобиль протаранил остановку в Долгопрудном, есть пострадавшие

В Долгопрудном автомобиль протаранил остановку, два человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Автомобиль протаранил остановку в подмосковном Долгопрудном, предварительно, два человека пострадали, сообщила администрация городского округа.
Долгопрудном произошло серьезное ДТП. На Лихачевском проспекте, у ТЦ "Город", в остановку "Общежитие" (из Москвы) въехал легковой автомобиль", - говорится в Telegram-канале администрации округа.
Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Казани автомобиль протаранил остановку, есть пострадавшие
10 марта, 12:51
По данным подмосковного главка МВД, ДТП произошло примерно в 19.15 мск, за рулем иномарки был мужчина 2000 года рождения.
«

"По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Hyundai, совершил наезд на остановку общественного транспорта",- говорится в сообщении ведомства.

По информации полиции, в ДТП в Долгопрудном пострадали пешеходы - 28-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, заключили в главке МВД.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Москве маршрутка вылетела на автобусную остановку, есть пострадавшие
29 ноября 2024, 10:42
 
АвтоДолгопрудныйМоскваHyundai CretaПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала