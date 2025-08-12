https://ria.ru/20250812/dtp-2034896590.html

Автомобиль протаранил остановку в Долгопрудном, есть пострадавшие

Автомобиль протаранил остановку в подмосковном Долгопрудном, предварительно, два человека пострадали, сообщила администрация городского округа.

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Автомобиль протаранил остановку в подмосковном Долгопрудном, предварительно, два человека пострадали, сообщила администрация городского округа. "В Долгопрудном произошло серьезное ДТП. На Лихачевском проспекте, у ТЦ "Город", в остановку "Общежитие" (из Москвы) въехал легковой автомобиль", - говорится в Telegram-канале администрации округа. По данным подмосковного главка МВД, ДТП произошло примерно в 19.15 мск, за рулем иномарки был мужчина 2000 года рождения. "По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Hyundai, совершил наезд на остановку общественного транспорта",- говорится в сообщении ведомства.По информации полиции, в ДТП в Долгопрудном пострадали пешеходы - 28-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, заключили в главке МВД.

