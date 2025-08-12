https://ria.ru/20250812/dtp-2034720237.html
В Подмосковье девушка на моноколесе погибла, столкнувшись с грузовиком
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с девушкой на моноколесе на МКАДе в Ленинском городском округе в Подмосковье, девушка погибла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ."Одиннадцатого августа примерно в 19:18 на 5-м километре автодороги "МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД" произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.Правоохранители отметили, что по предварительной информации, 21-летняя девушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главную, где столкнулась с грузовиком Shacman. В результате ДТП она погибла на месте.Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
