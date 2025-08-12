https://ria.ru/20250812/dtp-2034707453.html

В Кузбассе в ДТП с грузовиком погиб подросток

Двенадцатилетний мальчик, находившийся за рулем мотоцикла, выехал на встреку на технологической дороге в Гурьевском районе Кемеровской области и столкнулся с... РИА Новости, 12.08.2025

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, находившийся за рулем мотоцикла, выехал на встреку на технологической дороге в Гурьевском районе Кемеровской области и столкнулся с грузовиком, ребенок погиб на месте, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона. Уточняется, что авария произошла в понедельник около 14.20 (около 10.20 мск). "Предварительно установлено, что на участке технологической дороги между Салаиром и карьером, расположенным в Гурьевском муниципальном округе, произошло столкновение грузового автомобиля с мотоциклом, предположительно, выехавшим на полосу встречную движения, за рулем которого находился 12-летний мальчик. В результате полученных травм ребенок скончался на месте ДТП… По данному факту следственными органами Следственного комитета …по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщает пресс-служба СУСК по региону. Следователи и криминалисты регионального управления СК с сотрудниками госавтоинспекции осмотрели место ДТП, допрашиваются свидетели. Для выяснения всех обстоятельств ДТП в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. "По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП следственными органами СУСК …по Кемеровской области – Кузбассу", – сообщает, в свою очередь, пресс-служба прокуратуры области.

кемеровская область

россия

происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)